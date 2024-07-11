TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi azaldı, perakende satış hacmi arttı

Ekonomi

(ANKARA) - TÜİK, ticaret satış hacminin yıllık yüzde 3,8 azaldığını, perakende satış hacminin yıllık yüzde 5,8 arttığını açıkladı.

TÜİK'in ticaret satış hacim endeksi verilerine göre ticaret satış hacmi, 2024 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 18, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,6 düştü. Perakende ticaret satış hacmi ise yıllık yüzde 5,8 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,4 azaldı

Ticaret satış hacmi 2024 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,1 perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 azaldı.