TÜİOSB'de Japon Kuruluşlarla Yatırım Toplantısı - Son Dakika
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TÜİOSB'de Japon Kuruluşlarla Yatırım Toplantısı

TÜİOSB\'de Japon Kuruluşlarla Yatırım Toplantısı
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TÜİOSB, JETRO ve Sumitomo ile yatırım imkanları ve iş birliklerini görüştü.

Mersin'de faaliyet gösteren TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, Japonya'nın önde gelen kuruluşlarından JETRO ve Sumitomo temsilcilerini ağırladı. Gerçekleştirilen toplantıda yatırım imkanları, yeşil sanayi, dijital dönüşüm ve iki ülke arasındaki olası iş birlikleri ele alındı.

TÜİOSB Şantiye Ofisinde düzenlenen toplantıya TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ile JETRO ve Sumitomo heyeti katıldı. Toplantıda bölgenin yatırım potansiyeli, sürdürülebilir üretim altyapısı ve uluslararası tedarik zincirlerindeki stratejik konumu hakkında sunum yapıldı.

Toplantıda Japon sanayi kuruluşları ile TÜİOSB yatırımcıları arasında geliştirilebilecek ortaklıklar ve yeni yatırım fırsatları değerlendirildi.

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, bölgede yatırım sürecinin hızla devam ettiğini belirterek, ilk etapta yer alan 118 hektarlık alandaki altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve 60 sanayi parselinin tamamının tahsis edildiğini söyledi. Bölgede 21 firmanın inşaat ruhsatı aldığını, 10 firmanın aktif şantiye çalışmalarını sürdürdüğünü ve 6 firmanın üretime hazır hale gelerek istihdam oluşturmaya başladığını ifade eden Akyürek Balta, yoğun talep üzerine 108 hektarlık üçüncü genişleme alanı için ön tahsis sürecini başlattıklarını kaydetti.

Yeni etapta orta ve yüksek teknoloji üreten sektörler ile savunma sanayine yönelik yatırımların hedeflendiğini dile getiren Akyürek Balta, Dünya Bankası onaylı altyapıya sahip Türkiye'nin ilk 'yeşil doğan' OSB'si olarak yatırımcılara Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kriterlerine uyumlu üretim altyapısı sunduklarını belirtti. Gül Akyürek Balta, JETRO ve Sumitomo gibi küresel kuruluşlarla geliştirilecek iş birliklerinin bölgenin uluslararası rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

JETRO İş Geliştirme Direktörü Seigo Endo ise TÜİOSB'nin yeşil dönüşüm ve dijitalleşme odaklı sanayi altyapısının dikkat çekici olduğunu belirterek, Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki ülke firmaları arasında kalıcı ticari ortaklıkların geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Sumitomo Satış Müdürü Natsuki Maruyama da sürdürülebilir üretim ve yüksek teknoloji yatırımlarının küresel ticarette öneminin arttığını belirterek, TÜİOSB'nin yeşil sanayi vizyonuyla Sumitomo'nun uluslararası deneyiminin önemli iş birliklerine dönüşebileceğine inandıklarını ifade etti.

Toplantının ardından Japon heyeti, TÜİOSB'de devam eden altyapı çalışmalarını ve üretime başlayan fabrikaları yerinde inceleyerek teknik bilgiler aldı.

Program kapsamında heyet, Tarsus'ta düzenlenen kültürel geziye katılarak Kırkkaşık Bedesteni ile Danyal Peygamber Kabri'ni de ziyaret etti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİOSB'de Japon Kuruluşlarla Yatırım Toplantısı - Son Dakika

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