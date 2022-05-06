TÜKETBİR Genel Başkanı Tunç'tan et fiyatlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına tepki Açıklaması - Son Dakika
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TÜKETBİR Genel Başkanı Tunç'tan et fiyatlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına tepki Açıklaması

06.05.2022 12:40
TÜKETBİR Genel Başkanı Tunç'tan et fiyatlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına tepki Açıklaması

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Genel Başkanı Bülent Tunç, sosyal medyada yer alan "hayvanlarınızı kestirmeyin fiyatlar daha da yükselsin" gibi paylaşımların kasıtlı ve kötü niyetli olduğunu belirterek, "Bu tür davranışların hem vatandaşa hem de üreticilere zarar...

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Genel Başkanı Bülent Tunç, sosyal medyada yer alan "hayvanlarınızı kestirmeyin fiyatlar daha da yükselsin" gibi paylaşımların kasıtlı ve kötü niyetli olduğunu belirterek, "Bu tür davranışların hem vatandaşa hem de üreticilere zarar vereceğini unutmamak gerekir." ifadesini kullandı.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ve Türkiye'nin bulunduğu bölgede önemli gelişmelerin yaşandığına işaret ederek, Kovid-19 salgınının ardından yaşanan Ukrayna- Rusya Savaşı'nın her ülkenin yeni tedbirler alması gerekliliğini ortaya çıkardığını bildirdi.

Üreticilerin de bu dönemde birçok sorun yaşadıklarını belirten Tunç, hükümetin aldığı kararlar ve verdiği desteklerle sorunların çözümüne yönelik iyi niyetli adımlar attığını ifade etti.

Tunç, başta yem konusu olmak üzere üreticilerin sorunlarını ilgili mercilere aktardıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yaşadığımız olumsuzlukların çözümü noktasında paydaşlarımızla görüşürken, birtakım kişi ve kurumların maalesef algı operasyonlarıyla bir kez daha yüzleştik. Özellikle sosyal medya üzerinde 'hayvanlarınızı kestirmeyin fiyatlar daha da yükselsin' gibi akıl tutulması niteliğinde paylaşımlar dolaşmaktadır. Bunların kasıtlı ve kötü niyetli olarak yapıldığını düşünüyoruz. Bu tür davranışların hem vatandaşa hem de üreticilere zarar vereceğini unutmamak gerekir. Et fiyatları üzerinde oluşturulan bu tür spekülatif hareketlerin, üreticilerimize ve sektörün geleceğine zarar vereceği endişemizi paylaşıyor, üreticilerimize bu tür manipülatif haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulunuyoruz."???????

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Ukrayna, Türkiye, Rusya, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜKETBİR Genel Başkanı Tunç'tan et fiyatlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına tepki Açıklaması - Son Dakika


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