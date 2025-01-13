Tüketici Federasyonu\'ndan Çinigaz\'a Sert Eleştiri

Ekonomi

Kütahya Tüketici Etik Değerler Federasyonu Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı, Çinigaz Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.'nin (Çinigaz) bazı uygulamalarını sert bir dille eleştirerek tüketicilerin mağdur edildiğini ileri sürdü. Nazlı, bir abonenin vefatından sonra varislerin aboneliği üzerlerine alması sürecinde karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti.

Nazlı, Çinigaz'ın varisleri faturalı sisteme geçmeye zorladığını ve bu süreçte hazır kartlı sayaçlarda kalan gaz miktarının gerçek değer üzerinden hesaplanmadığını ifade etti. Vefat eden bir abonenin hazır kartında kalan 1116 metreküp doğalgaz için yalnızca 4 bin 964 TL ödeme yapıldığını belirten Nazlı, bu tutarın güncel piyasa şartlarına göre kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Bin 116 metreküp gazın değeri düşük hesaplandı"

Nazlı, yaptığı açıklamada, 147 metreküp doğalgaz harcamasına vergiler dahil bin 378 TL ödendiğini, buna rağmen bin 116 metreküp gaz için yapılan ödemenin orantısız olduğunu vurguladı. Bu durumun tüketicilerde büyük mağduriyet oluşturduğunu dile getiren Nazlı, "Çinigaz, borçlarını geciktiren abonelere gecikme faizi ve zam uygularken, hatta sayaçları mühürlemekten geri durmazken, söz konusu kendi yükümlülükleri olduğunda adil davranmıyor. Tüketicilerimizi ezen bu tutumu asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Nazlı, Çinigaz'ın bu tür uygulamalarına karşı sessiz kalınmaması gerektiğini ifade ederek tüm mağdur tüketicileri haklarını aramaya davet etti. Ayrıca, şirketin bu yaklaşımını kınadıklarını belirtti.

Çinigaz'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. - KÜTAHYA