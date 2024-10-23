Tüketici Güven Endeksi Ekim'de Arttı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksi ekim ayı verilerini açıkladı. Buna göre endeks, eylül ayında 78,2 iken, ekim ayında yüzde 3,0 oranında artarak 80,6 oldu.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi ekim ayı verilerine açıkladı. Endeks, eylül ayında 78,2 iken ekim ayında yüzde 3,0 oranında artarak 80,6 oldu.