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Ekonomi

Son bir yılda ilk! Piyasada olumlu sinyal

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi ekim ayında aylık bazda yüzde 3 artış göstererek 80,6 seviyesine ulaştı. Hanenin maddi durumu endeksi hafif bir azalış yaşarken, gelecek 12 aylık maddi durum beklentisi ve dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesi ise yükseldi.

23.10.2024 10:47  Güncelleme: 10:56
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Tüketici güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3 artarak 80,6'ya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylülde 78,2 iken ekim ayında yüzde 3 artarak 80,6'ya çıktı.

TÜKETİCİ GÜVENİ 16 AYIN ZİRVESİNDE

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 64,8 iken ekimde yüzde 0,2 azalışla 64,7'ye geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylülde 77,4 iken bu ay yüzde 6,1 yükselişle 82,1 oldu. Eylülde 74,5 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1,1 artarak bu ay 75,3'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise eylülde 96,2 iken ekimde yüzde 4,1 artışla 100,1 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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