Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 0,02 artarak 79,4 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta, şubata kıyasla yüzde 0,02 arttı. Geçen ay 79,3 olan endeks, bu ay 79,4 oldu.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, şubatta 67,1 iken martta yüzde 0,7 azalışla 66,6'ya geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 78,2 iken martta yüzde 0,9 artış göstererek 78,9 olarak tespit edildi.
Geçen ay 74,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,4 yükselişle bu ay 74,9 olarak kayıtlara geçti.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 97,5 iken martta yüzde 0,5 azalarak 97 oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Tüketici Güven Endeksi Mart Ayında Arttı - Son Dakika
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında tüketici güven endeksi şubata kıyasla yüzde 0,02 artış gösterdi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 0,9 artarak 78,9 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,4 yükselişle 74,9 olarak kaydedildi.
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