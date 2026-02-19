Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta Artış Gösterdi

Tüketici güven endeksi, Ocak ayında 83,7 iken Şubat ayında yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında 83,7 iken Şubat ayında yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 oldu. - İSTANBUL