Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da Yükseldi - Son Dakika
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Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da Yükseldi

23.07.2026 10:23
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Tüketici güven endeksi temmuzda %2,2 artışla 89,8 seviyesine ulaştı, en yüksek değer Mayıs'tan beri.

Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 2,2 artışla 89,8'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziranda 87,9 iken bu ay yüzde 2,2 yükselerek 89,8 oldu.

Böylece endeks, Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks söz konusu dönemde 91,1 seviyesindeydi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, temmuzda aylık yüzde 3 artışla 72,3'ten 74,5'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, haziranda 89,5 iken yüzde 2 artarak temmuzda 91,4 olarak belirlendi.

Geçen ay 83,9 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 5,2 yükselişle 88,3 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 105,9 iken bu ay yüzde 0,8 azalışla 105,1'e geriledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da Yükseldi - Son Dakika

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