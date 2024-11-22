Tüketici Güveni Kasım'da 71,8'e Revize Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Tüketici Güveni Kasım'da 71,8'e Revize Edildi

Michigan Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'de tüketici güven endeksi kasımda 71,8 oldu.

22.11.2024 20:20
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NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda aşağı yönlü revize edilerek 71,8 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin kasım ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla 1,3 puan artışla 71,8'e ulaştı.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 73 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi, ekimde 70,5 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların halihazırdaki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, kasımda aylık bazda 1 puan azalışla 63,9'a indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 2,8 puan artışla 76,9'a yükseldi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, kasımda yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya gerilerken, Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin kasımda üst üste dördüncü ayda yükseldiğini belirtti.

Beklenti endeksinin bu ay Cumhuriyetçiler için yükseldiğini ve Demokratlar için düştüğünü vurgulayan Hsu, bunun ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın politikalarının ekonomiyi nasıl etkileyeceği konusundaki uyumsuz görüşleri yansıttığını ifade etti.

Hsu, Trump'ın ekonomik gündeminin gelecekte nasıl uygulanacağı konusunda önemli belirsizliğin sürdüğüne değinerek, tüketicilerin gelecek aylarda görüşlerini yeniden ayarlamaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Güveni Kasım'da 71,8'e Revize Edildi - Son Dakika

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