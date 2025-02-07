Tüketici Güveni Şubat'ta Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Tüketici Güveni Şubat'ta Düşüşte

Michigan Üniversitesi, tüketici güven endeksinin şubatta 67,8'e inerek en düşük seviyeyi kaydetti.

07.02.2025 21:18
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ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta 67,8'e inerek Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin şubat ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya kıyasla 3,3 puan azalışla 67,8'e geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan tüketici güven endeksinin, bu dönemde 71,9 değerini alacağı öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, ocakta 71,1 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, şubatta aylık bazda 5,3 puan azalarak 68,7'ye indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 2 puan azalışla 67,3'e geriledi.

Enflasyon beklentileri yükseldi

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta yüzde 3,3'den yüzde 4,3'e çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin art arda ikinci ayda düşerek Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

Hsu, tüketicilerin birçoğunun önümüzdeki yıl içinde yüksek enflasyonun geri döneceğinden endişe duyduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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