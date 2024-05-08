Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılan Başvurular Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılan Başvurular Arttı

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk 4 ayında tüketici hakem heyetlerine 241 bin 53 başvuru yapıldığını açıkladı. Başvuruların toplam mali değeri ise yaklaşık 1,9 milyar lira olarak belirlendi. Tüketici hakem heyetleri 29 yıldır tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözüm üretmeye devam ediyor. Başvuruların ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde en çok ayakkabılar şikayet edildi.

08.05.2024 11:29
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Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk 4 ayında tüketici hakem heyetlerine 241 bin 53 başvuru yapıldığını açıkladı. Başvuruların toplam mali değeri ise yaklaşık 1,9 milyar lira olarak belirlendi.

Tüketici hakem heyetleri 29 yıldır tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözüm üretmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre 29 yılda yaklaşık 17 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden karara bağlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketici hakem heyetlerine bu yılın ilk dört ayında toplam 241 bin 53 adet başvuru yapılırken, 247 bin 966 adet uyuşmazlık tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Başvuruların toplam mali değeri ise yaklaşık 1,9 milyar lira olarak belirlendi.

En çok ayakkabılar şikayet edildi

Yapılan açıklamada, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde ilk sırada yüzde 12,8 ile ayakkabılara yönelik şikayetler, yüzde 5,67 ile kredi kartı üyelik ücreti, yüzde 4,68 ile kıyafet, yüzde 4,25 ile cep telefonu, yüzde 3,94 ile mobilya, yüzde 3,31 ile internet abonelikleri ve yüzde 2,48 ile GSM aboneliği yer alıyor. Sektörel bazda ise aynı dönemde en çok yüzde 57,72 ile perakende ticaret alanında başvuru yapıldı. Bu alanı yüzde 10,63 ile finansal hizmetler ve yüzde 8,83 ile abonelik hizmetleri sektörlerine yönelik başvurular takip etti.

Öte yandan yapılan açıklamada, bu dönemde yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67'sinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildiği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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