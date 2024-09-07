Tüketici Konseyi Ankara'da Gerçekleştirildi

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen 28.Tüketici Konseyi, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut GÜRCAN başkanlığında, Tüketici örgütlerinin başkan ve üyeleri, özel sektör temsilcileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımları ile 04 Eylül 2024 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi. Konseyde tüketici sorunları ve çözümleri ele alındı.

Konseyin ilk bölümünde tüketici dernekleri temsilcileri, tüketicilerin güncel sorunlarını aktardı. İkinci bölümde ise "Avrupa Birliği Dijital Hizmetler düzenlemeleri ve Türkiye'deki gelişmeler ile Dijital Çağda Yeni İhtiyaçlar ve Tüketicilerin Kolektif Düzeyde Korunmaları", "AB'nin Dijital Dönüşüm Politikalarının Ürün Güvenliği Mevzuatına Yansımaları" ve "Konsey Gündemine İlişkin İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Gündem Önerilerinin Görüşülmesi" başlıklı konularda çalıştay grupları oluşturuldu ve çalıştayların sonuçları konseye sunuldu. Çalıştay sonuçlarına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmasının ardından, delegelerce Tüketici Konseyi'nin kararları oluşturuldu. Tüketici Konseyi, bugüne kadar tüketicilerin haklarını geliştirmeye ve uygulamada yaşanan tüketici sorunlarını gidermeye yönelik birçok karar aldı. Bu yıl da tüketicinin korunması politikalarına yönelik alınacak önemli kararlar ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilerek, Ticaret Bakanlığı'nca tüm kararların takibi gerçekleştirilecektir. - ANKARA