Kart sahipleri dikkat! Tuzak giderek büyüyor

Ers Çky:

çünkü millette para yok. ırakta yerli üretim çikolata 6 TL ye her iki taraf kar ederek sata biliyorken ülke içinde aynı marka 25-30 tl ye satılıyor bu kazığın sebebi ne bir önce onu bulun gerisi çorap söküğü gibi gelir fiyatlar düşer halk kredi çekmez. bu çikolata sadece bir örnekti. bunu beyaz eşya vs. dökersek daha büyük paraların halkın cebinden çıkıp zenginlerin cebine girdiğini daha net görebiliriz. Avrupalı adam 9-10 Euro’ya et yiyiyor biz 14-16 Euro’ya et yiyoruz. kendi halkımızı kendi insanımız düdüklüyor.