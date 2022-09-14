Tüketiciler Birliği'nden "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği" açıklaması - Son Dakika
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Tüketiciler Birliği'nden "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği" açıklaması

14.09.2022 13:58
Tüketiciler Birliği'nden "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği" açıklaması

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 18'inci maddesindeki bazı hükümlerin 2024'e ertelenmesini olumlu bulduklarını söyledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 18'inci maddesindeki bazı hükümlerin 2024'e ertelenmesini olumlu bulduklarını söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek yönetmeliğe itiraz ettiklerini anımsattı.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin sakıncalarını anlattıklarını ifade eden Şahin, "Mesafeli satışlar yönetmeliği 2014'ten beri yürürlükteydi fakat geçtiğimiz ay yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bunu da Danıştay'a götürüp yönetmelik değişikliğinin iptalini istemiştik. Şu anda bakanlıktan olumlu bir adım geldi, yönetmeliğin uygulanması ertelendi." dedi.

Türkiye'de uzaktan satışlarda, mesafeli sözleşmelerdeki sorunun satışı yapanların bir düzenlemeye tabi olmamalarından kaynaklandığını savunan Şahin, uzaktan satış yapan firmaların denetim altına alınması gerektiğini vurguladı.

Şahin, uzaktan satışın devletin kontrolü altında olması gerektiğini dile getirerek, "Eğer yönetmelik ertelenmese 1 Ekim'de yürürlüğe girseydi, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve akıllı saatin iade hakkının kaldırılmasını kapsıyordu." diye konuştu.

Bakanlığın, uzaktan satış yapan platformların firmalara uyguladığı teminat modelini kendisine örnek alabileceğini anlatan Şahin, çözümün uzaktan satış firmalarını teminatla denetim altına almak olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Mahmut Şahin, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketiciler Birliği'nden 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği' açıklaması - Son Dakika

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