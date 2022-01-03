Tüm gözler bu toplantıda! Kabine'nin gündeminde tüm Türkiye'nin merakla beklediği zam oranları var

Enflasyon rakamlarının bugün saat 10.00'da belli olmasının ardından gözler Kabine'de olacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da enflasyon farkı yansıtılacak. Öte yandan asgari ücrette yapılan yüzde 50'lik zammın ardından memur ve emekliler de büyük bir beklenti içine girdi. Ekonomik dalgalanma ve zamlar sonrası sendikalar hükümetten ek bir artış talep etmişti. İktidar kanadından da beklentiyi yükselten açıklamalar geldi. Kabine toplantısında da, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE GÖRÜŞÜLECEK

Koronavirüsle mücadele, artan vaka sayıları ve yerli aşı TURCOVAC uygulamasındaki son durum da Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Yarın gerçekleştirilecek yeni yılın Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomideki son durum ve salgınla ilgili neler söyleyeceği merak ediliyor.