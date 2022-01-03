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Tüm gözler bu toplantıda! Kabine'nin gündeminde tüm Türkiye'nin merakla beklediği zam oranları var - Son Dakika

Tüm gözler bu toplantıda! Kabine'nin gündeminde tüm Türkiye'nin merakla beklediği zam oranları var

03.01.2022 07:58

Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. 13.5 milyon memur ve emeklinin gözü kulağı bugün önce saat 10:00'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarında ardından da kabineden çıkacak ek zam haberinde olacak. Kabine toplantısında alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı öğrenildi.

Enflasyon rakamlarının bugün saat 10.00'da belli olmasının ardından gözler Kabine'de olacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da enflasyon farkı yansıtılacak. Öte yandan asgari ücrette yapılan yüzde 50'lik zammın ardından memur ve emekliler de büyük bir beklenti içine girdi. Ekonomik dalgalanma ve zamlar sonrası sendikalar hükümetten ek bir artış talep etmişti. İktidar kanadından da beklentiyi yükselten açıklamalar geldi. Kabine toplantısında da, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE GÖRÜŞÜLECEK

Koronavirüsle mücadele, artan vaka sayıları ve yerli aşı TURCOVAC uygulamasındaki son durum da Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Yarın gerçekleştirilecek yeni yılın Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomideki son durum ve salgınla ilgili neler söyleyeceği merak ediliyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Enflasyon, Kabine, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüm gözler bu toplantıda! Kabine'nin gündeminde tüm Türkiye'nin merakla beklediği zam oranları var - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tüm gözler bu toplantıda! Kabine'nin gündeminde tüm Türkiye'nin merakla beklediği zam oranları var - Son Dakika
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