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TÜMSİAD'ın yeni yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret - Son Dakika

TÜMSİAD'ın yeni yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret

18.01.2022 13:35
TÜMSİAD'ın yeni yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret

TÜMSİAD olan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şube Başkanlığı görevine getirilen Osman Atıcı ve yeni yönetim kurulu üyeleri Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

TÜMSİAD olan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şube Başkanlığı görevine getirilen Osman Atıcı ve yeni yönetim kurulu üyeleri Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Özdoğan, "ürettiğimiz kadar varız, bu bağlamda sanayicilerimiz olmazsa olmazımız." dedi.

'Memleketimizin daha ileri noktalara taşınması için sanayicilerimiz işadamlarımız olmazsa olmazlarımızdır' diyen Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, yaptığı konuşmada; "Üretmek üretime katkıda bulunmak en önemli temel taşlarımız. Bu manada da değerli başkanım ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretini çok olumlu buluyoruz. Bizde Allah nasip ederse 2024'e kadar sanayicilerimizle her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu, yüksek düzeyde üretime katkı vermeleri için çözülmesi gereken sorunların çözümü için kendileri ile beraber yol alacağımızı buradan taahhüt etmek istiyoruz. Özdoğan, Ürettiğimiz kadar varız. Üretimin bilincini ne kadar aktarabiliriz onun derdindeyiz. Sanayicilerimiz bugün dünyada söz sahibi ise bu üretimle birlikte söz sahibiyiz." dedi.

TÜMSİAD Başkanı Osman Atıcı'da "dijitalleşen Dünya'da bütün üreten kardeşlerimizin de dijitalleşmeye ayak uydurmalarını talep ediyoruz ve bu yolda ilerliyoruz" diyerek şöyle konuştu. "Ahlaklı ve üretken ticareti önemsiyoruz. 2021 mottomuz bu idi. İstanbul'da yaptığımız KOBİ şurasında üzerine durduğumuz konumuz bu idi. Ticaret hayatı özellikle 2021 yılında çok zorlandı. Bizler bu sürecin içerisinde gerçek tüccar ile gerçekten bu işin içerisinde sıkıntılı ticaret yapan insanları gördük. İşadamları derneklerinin asli görevi devlet ile işadamları arasında köprü olmak. Bugün hem yönetim kurulumuz hem de üyelerimizle bu yolu kendine şiar edinmiş referansı sağlam ve derneğimizin bünyesinde bulunan işadamlarını bir araya getirmek.

Sağlam referans ile ticaret yapacak herkese örnek olma mottosu ile yola çıktık. Genç dinamik olmaya gayret gösteriyoruz."

Atıcı sözlerini "Nehir olmaya gayret ediyoruz Göl olmamak için uğraşıyoruz. Çünkü akarsular her zaman yenilikler getirir. Bu noktada devlet ile işadamları arasında sizin gibi kıymetli başkanlarımızla beraber güzel faaliyetler içerisinde girme hedeflerimiz var" diyerek tamamladı.

Açıklamaların ardından TÜMSİAD Başkanı Atıcı, Başkan Özdoğan'a günün anısına plaket takdim etti. - KAYSERİ

TÜMSİAD'ın yeni yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret
TÜMSİAD'ın yeni yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret
TÜMSİAD'ın yeni yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret
TÜMSİAD'ın yeni yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret

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Bilal Özdoğan, Ticaret, Kayseri, Hacılar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜMSİAD'ın yeni yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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