Tunceli\'de 42 İşletmeye Denetim

Tunceli'de turistik bölgelerde 42 işletmede 440 ürün denetlendi. Mevzuata aykırılık tespit edilen ve daha önce uyarılan 6 firmaya idari yaptırım uygulandı.

Ticaret Bakanlığı Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsimiyle birlikte vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği turistik bölgelerde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında ekipler, bu hafta Pülümür yolu üzerinde Kutu Deresi olarak bilinen bölgedeki işletmeler, Ovacık Gözeleri çevresinde faaliyet gösteren iş yerleri ile Pertek ilçesindeki işletmeleri denetledi. Fiyat etiketi, tarife uygulamaları ve tüketicinin ekonomik menfaatlerinin korunmasına yönelik mevzuat kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde toplam 42 firmada 440 ürün incelendi. Yapılan incelemelerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle daha önce uyarılan 6 firmaya Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince idari yaptırım uygulandı.

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında serinlemek ve vakit geçirmek amacıyla su kenarları ile turistik alanları tercih eden vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, tüketici haklarının korunması ve adil, şeffaf ticaret ortamının sağlanması amacıyla il merkezi ve ilçelerde denetim faaliyetlerinin yoğun şekilde devam edeceği ifade edildi. Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Haksız Fiyat Artışı (HFA) Mobil Uygulaması, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ve CİMER üzerinden ilgili kurumlara bildirebilecekleri kaydedildi.