Tunceli\'de Bal Fiyatları Açıklandı

Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği, 2025 yılı bal alım fiyatlarını açıkladı. Tamamen katkısız ve doğal süzme balın kilogram fiyatının 800 TL, kara kovan balın kilogram fiyatının ise bin 500 TL olduğu bildirildi.

Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği, 1 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda 2025 yılı bal alım fiyatlarını belirledi. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun onayıyla alınan karara göre, tamamen katkısız ve doğal süzme balın kilogram fiyatı 800 TL, kara kovan balın kilogram fiyatı ise bin 500 TL olarak açıklandı. Birlik yönetimi, belirlenen fiyatların hem üreticilerin emeğini korumak hem de tüketicilere kaliteli ve doğal bal sunmak amacıyla belirlendiğini vurguladı.

Yeni sezon öncesinde yapılan değerlendirmenin üreticilere yön göstereceği ve piyasada istikrar sağlayacağı ifade edildi. Yönetim kurulu, tüm arıcılara bereketli ve verimli bir sezon dileklerinde de bulundu. - TUNCELİ