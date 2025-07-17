Tunceli'de Biçerdöver Yangın Kontrolü Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Tunceli'de Biçerdöver Yangın Kontrolü Uyarısı

Tunceli\'de Biçerdöver Yangın Kontrolü Uyarısı
17.07.2025 09:18
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Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü, biçerdöverlerde yangın önlemlerinin önemini vurguladı.

Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü, biçerdöver ile hasatta yangın kontrolüne ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Tunceli'de, biçerdöver ile hasatta yangın kontrolü hakkında ilgililere daha önce bilgilendirme yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü geçtiğimiz hafta sonu iki biçerdöverin hasat sırasında yanmasının ardından bilgilendirmesini tekrarladı. Açıklamada, hasat sezonunun gelmesi ile birlikte, makinelerin yoğun şekilde kullanılmaya başlandığı dönemler ile hava sıcaklıklarının artması sonrası, tarımsal üretim sonucunda ya da hasat sırasında toprakta kalan kök ve sap artıklarından kaynaklı yangın riskinin de arttığı belirtildi.

Yangın risklerini en aza indirmek için biçerdöverlerde gerekli tedbirlerin alınmasının büyük önem taşıdığının kaydedildiği açıklamada, "Biçerdöverlerde bulunması gerekli yangın söndürme kitleri, hem can hem de çevre güvenliğini sağlayacaktır. Biçerdöverlerin illerde, hasat faaliyetleri sırasında kontrolünü sağlamak amacıyla, biçerdöver sahiplerince yangınlara karşı yangın söndürme kitleri ve en az 1 ton kapasiteli su tankeri (dolu) bulundurmaları önem arz etmektedir" denildi.

2025 yılı hasat sezonunda, biçerdöver sahipleri ve operatörlerinin uyması zorunlu olan hususlara da değinilen açıklamada, "G sınıfı sürücü belgesi veya biçerdöver operatör belgesi bulunmayanlar biçerdöver operatörü olarak çalışamayacak ve biçerdöver sahipleri tarafından çalıştırılamayacaktır. Biçerdöver sahipleri ve operatörleri 2025 yılı için Tunceli ili mülki hudutları içerisinde yapılacak hasat sırasında yüzde 3 ürün kayıp oranını geçmeyecektir. Arazi durumuna göre ürün kaybı indeksi değerleri dikkate alınacaktır. Biçerdöver sahipleri, 6'şar kiloluk 2 adet yangın söndürücü cihazı bulunmayan biçerdöverleri çalıştıramayacaktır. Biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörleri, yetkili kontrolörlerce talep edilmesi halinde kimliklerini ibraz etmek zorundadırlar" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

tunceli, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tunceli'de Biçerdöver Yangın Kontrolü Uyarısı - Son Dakika

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