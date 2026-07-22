Tunceli'de Modern Sera Tesisinin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Tunceli'de Modern Sera Tesisinin Temeli Atıldı

Tunceli\'de Modern Sera Tesisinin Temeli Atıldı
22.07.2026 09:48
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, 8 milyon TL'lik modern sera tesisinin temeli TKDK desteğiyle atıldı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, TKDK IPARD III Programı kapsamında yaklaşık 6 milyon TL hibe desteğiyle hayata geçirilecek 8 milyon TL'lik modern sera tesisinin temeli atıldı.

Tunceli, tarımsal üretimde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak önemli bir yatırıma kavuşuyor. Mazgirt ilçesine bağlı Göktepe köyünde temeli atılan ve kentin ilk modern sera tesisi olma özelliğini taşıyan proje, 8 milyon TL'lik yatırım bedeliyle hayata geçiriliyor. TKDK IPARD III Programı kapsamında yaklaşık 6 milyon TL hibe desteği alan tesis, yalnızca modern üretim altyapısıyla değil, sağlayacağı istihdam, kırsal kalkınmaya sunacağı katkı ve katma değerli tarımsal üretimi teşvik edecek yapısıyla da dikkat çekiyor. Toplam 4 bin 608 metrekarelik alanda kurulacak serada, Avrupa Birliği standartlarında yıllık 120 ton kapya biber üretimi hedeflenirken, dört mevsim üretim imkanı sunacak iklimlendirme sistemi ve damla sulama altyapısıyla su kaynaklarının verimli kullanılması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi amaçlanıyor. Vali Şefik Aygöl'ün katılımıyla temeli atılan yatırımın, Tunceli'de modern seracılığın gelişmesine öncülük etmesi ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Vali Aygöl, "Vatandaşlarımız bu sene TKDK kapsamında yaklaşık 282 milyon TL desteklendi. Toplam 350 milyon TL'lik yatırım yapıldı. Ayrıca TKDK'nın verdiği projelerden vergi muafiyeti desteği de var. Büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ve tarımın her çeşidiyle ilgili vatandaşlarımızın projelerini bekliyoruz" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Mazgirt, Tunceli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tunceli'de Modern Sera Tesisinin Temeli Atıldı - Son Dakika

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