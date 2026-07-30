Tuncer, İTB Başkanlığına Adaylığını Açıkladı - Son Dakika
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Tuncer, İTB Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

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İTB Meclis Başkanı Tuncer, 2026 seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, 5 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek İTB seçimlerinde yönetim kurulu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Tuncer, yaptığı açıklamada, İTB'nin 135 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin tarım ve ticaretine yön veren saygın kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Büyük bir mirası geleceğe taşımanın kendileri için büyük bir onur ve önemli bir sorumluluk olduğunu aktaran Tuncer, "Bu sorumluluk bilinciyle, 5 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek İTB seçimlerinde, yönetim kurulu başkanlığına aday olduğumuzu kamuoyuyla ve kıymetli üyelerimizle paylaşmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Bugün bu kararı alırken sıfırdan başlayan bir hikaye yazmıyoruz. Tam aksine, güçlü bir temel üzerine yeni bir gelecek inşa etmeye talip oluyoruz." ifadesini kullandı.

Tuncer, değişen dünya koşullarına uyum sağlayan, üyelerine daha fazla değer üreten, tarımda teknoloji ve inovasyonu önceleyen, sürdürülebilir üretimi destekleyen ve uluslararası işbirliklerini güçlendiren bir İTB hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

Dijitalleşme, yapay zeka, iklim değişikliği ve küresel rekabetin şekillendirdiği dönemde İTB'nin her zamankinden daha güçlü, üretken ve etkili bir kurum olması gerektiğine inandıklarına işaret eden Tuncer, şunları kaydetti:

"Bunun yolu ise ortak akıldan, istişare kültüründen ve üyelerimizin beklentilerini merkeze alan katılımcı bir yönetim anlayışından geçmektedir. Bizler rekabet için değil, birlikte üretmek için yola çıkıyoruz. Ayrıştırmak için değil, ortak hedeflerde buluşmak için aday oluyoruz. Makamlara talip değil, sorumluluğa talibiz. İnanıyoruz ki İTB'nin gerçek gücü, üyelerinin birliğinden, dayanışmasından ve ortak vizyonundan gelmektedir. Bu gücü daha da büyütmek, üyelerimizin ticaretini kolaylaştıran, sektörün sorunlarına çözüm üreten, tarımın geleceğine yön veren ve ülkemizin kalkınmasına daha güçlü katkı sağlayan bir İTB'yi aynı yaklaşımla gelecek nesillere taşımak en büyük hedefimizdir. Bu anlayışla, tüm üyelerimizin desteğine talibiz. Çünkü biz, geçmişin başarılarından güç alan; geleceği ise birlikte inşa etmeye inanan bir ekibiz."

Öte yandan İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak da İTB Meclis Başkanlığına aday olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tuncer, İTB Başkanlığına Adaylığını Açıkladı - Son Dakika

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