Tüpraş 2024 Entegre Faaliyet Raporu\'nu Açıkladı

Ekonomi

Enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Tüpraş, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) 1 ve 2 gerekliliklerine tam uyumlu olarak hazırladığı Entegre Faaliyet Raporu'nu kamuoyuna açıkladı. Raporda, şirketin yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerin yanı sıra, iklim ve sürdürülebilirlik çalışmaları çok boyutlu olarak paylaşılıyor.

Türkiye'nin önde gelen sanayi şirketlerinden Tüpraş, "Enerjimiz Geleceğe" vizyonuyla ilerlediği Stratejik Dönüşüm Yolculuğu kapsamındaki faaliyetlerini ve çevresel, sosyal, yönetişim odağındaki çalışmalarını 2024 Entegre Faaliyet Raporu'nda paylaştı.

Tüpraş, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları "TSRS 1 Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgiler" ve "TSRS 2 İklimle İlgili Açıklamaları"na göre tam uyumlu hazırladığı raporu ile sektöründe bir ilki gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket, TSRS kapsamında iklim ve sürdürülebilirlik ile ilgili risk ve fırsatlarını "Yönetişim", "Strateji", "Risk Yönetimi" ve "Metrik ve Hedefler" çerçevesinde sundu.

Raporda Stratejik Dönüşüm Planı kapsamındaki gelişmeler, çifte önemlilik yaklaşımıyla belirlenen öncelikli konular ve etki boyutları, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkıları ve paydaşlara üretilen değer detaylı olarak aktarıldı.

Güçlü ve sürdürülebilir performans

Rapor, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Entegre Raporlama Çerçevesi dikkate alınarak, Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB) Petrol ve Gaz Endüstrisi- Rafinaj ve Pazarlama Standardı ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) tarafından yayımlanan Petrol ve Gaz Sektörü Standardı yaklaşımlarına uyumlu olarak da hazırlandı.

Tüpraş Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz, 2024 Entegre Faaliyet Raporuyla ilgili açıklamasında "Enerji sektörünün dönüşümüne liderlik ederken finansal, çevresel ve sosyal alanlarda ilerlememizi bağımsız kuruluşlara onaylatarak şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmamızın diğer şirketler açısından da yol gösterici olacağına inanıyoruz. Bu yıl Türkiye Sürdürülebilirlik Standartları Raporlama Standartlarına tam uyumlu bir rapor hazırlayarak önemli bir ilke imza attık. Her yıl sürdürülebilirlik denetimi kapsamına dahil ettiğimiz sürdürülebilirlik performans gösterge sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 336 adet sürdürülebilirlik performans göstergesini Bağımsız Denetim kapsamında doğrulatarak raporumuzda yer verdik. Şirketimiz güçlü mali yapısını korurken, sürdürülebilirlik alanında yeni yatırımlarla 2050 yılına kadar karbon nötr bir şirket olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Borsa İstanbul-BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer alan Tüpraş, Küresel Refinitiv endeksinde sektöründeki 405 kuruluş içerisinde 15. olarak önemli bir başarı elde etti. Şirketimiz derecesini 4 yıl üst üste artırarak 2024 yılında dördüncü kez FTSE4Good Endeksi'nde yer aldı. 2020 yılına kıyasla 2024 yılı sürdürülebilirlik endeksleri derecelendirmelerine göre ortalama yüzde 67 artış sağladı. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi kesintisiz karşılarken çevredeki ayak izimizi her geçen gün azaltmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Şirket, 2017 baz yılından itibaren tüm sera gazı emisyonlarını ISO 14064 standardı doğrultusunda bağımsız kuruluşlara doğrulatıyor. Şirket, 2024 yıl sonu itibarıyla 2017 baz yılına göre, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını yüzde 18 oranında azalttı. Şirketin operasyonları nedeniyle değer zincirindeki dolaylı emisyonlara karşılık gelen Kapsam 3 emisyonları da ISO 14064 standardı doğrultusunda bağımsız kuruluş tarafından doğrulanarak, raporda ilk kez tüm kategoriler kapsamında kamuoyuna sunuldu.

Tüpraş, ekonomik aktiviteleri çevresel sürdürülebilir faaliyetler altında sınıflandıran Avrupa Birliği Taksonomi Tüzüğü kapsamındaki raporlamasına da gönüllü olarak devam etti. Bu çalışma ile yatırım harcamaları, operasyonel harcamaları ve cironun çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine uyumluluk seviyesine de raporda yer verildi.

Tüpraş'ın Entegre Faaliyet Raporu'nda; Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında yaptığı çalışmalar, enerji ve su verimliliği alanındaki çevresel sürdürülebilirlik projeleri ve toplumsal sorumluluk alanındaki çalışmaları öne çıkıyor.

Raporda Avrupa su pazarının önemli paydaş kuruluşu Water Europe'a katılan Tüpraş'ın, aynı zamanda Avrupa odaklı yeşil hidrojen çalışmaları alanında faaliyet gösteren Hydrogen Europe üyesi olduğu da belirtiliyor. - İSTANBUL