Tüpraş’ın Yenilikçi Ham Petrol Taşımacılığı Yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tüpraş’ın Yenilikçi Ham Petrol Taşımacılığı Yatırımı

Tüpraş’ın Yenilikçi Ham Petrol Taşımacılığı Yatırımı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüpraş, 2029'da teslim alacağı 4 yeni gemi ile ham petrol taşımacılığını artırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Tüpraş, "Enerjimiz Geleceğe" vizyonuyla tüm değer zincirinde başlattığı dönüşüm yolculuğunda yatırımlarına devam ediyor. Şirket, 2029'da teslim alınması planlanan yeni gemilerle ham petrol taşımacılığı kapasitesini artırırken, tedarik güvenliği ve lojistik esnekliğini de güçlendirmeyi hedefliyor.

Tüpraş, Güney Kore'de inşa edilecek dört adet yeni Suezmax tipi gemisiyle ham petrol taşımacılığı kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Toplam yatırım tutarı 370 milyon doları aşan, her biri yaklaşık 157 bin DWT taşıma kapasitesine sahip dört adet geminin 2029 yılı içerisinde teslim alınması planlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin deniz yolu taşımacılığı ve lojistik alanında faaliyet gösteren iştiraki Ditaş; geçtiğimiz günlerde teslim aldığı T. Riva tankeriyle Türk Kabotajı'nın ve Koç Topluluğu'nun 100'üncü yılında Türk Bayraklı en büyük tanker filosuna sahip şirket olmuştu. Yeni gemilerin filoya katılmasıyla şirket, petrol taşımacılığındaki kapasitesini artırırken, ulusal ve uluslararası deniz taşımacılığındaki rekabet gücünü daha da ileri taşımayı amaçlıyor.

İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da bulunan dört rafinerisinde yıllık toplam 30 milyon tonluk ham petrol işleme kapasitesine sahip olan Tüpraş; Avrupa'nın 7'nci büyük rafineri şirketi ve Akdeniz havzasının en kompleks rafinerilerinden biri konumundadır. 2025 yılı itibarıyla Türkiye dahil 16 ülkeden 31 farklı ham petrol türü tedarik eden şirket, Avrupa ve Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerine ihracat gerçekleştiriyor.

Kaynak: İHA

Hamster Coin, Denizcilik, Ekonomi, Tüpraş, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüpraş’ın Yenilikçi Ham Petrol Taşımacılığı Yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi
Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler
Kırklareli’nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı Kırklareli'nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
ABD’de şiddetli ishale yol açan “siklosporiyazis“ vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı ABD'de şiddetli ishale yol açan "siklosporiyazis" vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı
Katy Perry’ye konserde “yanlış yön“ sürprizi Katy Perry'ye konserde "yanlış yön" sürprizi
Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu

16:42
İki yangın yeniden büyüdü Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
İki yangın yeniden büyüdü! Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
16:07
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
15:43
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
14:55
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
14:48
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 17:01:16. #7.13#
SON DAKİKA: Tüpraş’ın Yenilikçi Ham Petrol Taşımacılığı Yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.