Tüpraş, Su Verimliliği Projeleriyle Yıllık 87 Milyon Ton Su Geri Kazandı

Atık su geri kazanım yatırımlarını ve su verimliliği projelerini sürdüren Tüpraş, son 5 yılda 1,1 milyon kişinin yıllık su tüketimine eşdeğer miktar olan 87 milyon ton suyu geri kazanarak üretim süreçlerinde yeniden kullandı. Öte yandan şirket, su verimliliğine yönelik yenilikçi ve dijital projeleriyle 2024 yılında 600 bin ton su tasarrufu hedefliyor.
Sorumlu üretici bilinciyle hareket eden Tüpraş, doğal kaynakların korunması ve en verimli şekilde kullanılması, geri dönüşümün artırılması, atık suların yeniden kullanılması ve biyoçeşitliliğin korunması odağıyla çalışmalarına devam ederken; çevresel performansını dijital teknolojilerle takip ederek sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyor.
Koç Holding'in başlattığı Karbon Dönüşüm Programı kapsamında Tüpraş, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve iklim değişikliğinin etkilerinden korunmak amacıyla 2050 Karbon Nötr stratejisi ile uyumlu olarak oluşturduğu 'Su Yol Haritası' doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor.
"2024 yılında su verimliliğine yönelik yenilikçi ve dijital projelerle 600 bin ton su tasarrufu elde etmeyi hedefliyoruz"
Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, " Türkiye'de enerji sektörünün dönüşümüne liderlik etmek üzere 'Enerjimiz Geleceğe' sloganıyla 2022'de devreye aldığımız Stratejik Dönüşüm Planı doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Yeni enerji kaynaklarına gerçekleştireceğimiz yatırımlar ve enerji verimliliği projelerinin katkısıyla, 2030 yılı itibarıyla faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon salımını, 2017 yılına göre yüzde 27 oranında azaltmayı, 2050'de ise karbon nötr olmayı taahhüt ettik. Sürdürülebilir rafinaj ve verimli kaynak kullanımı da bu hedefimizin önemli bir parçası" dedi.
Yelmenoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Suyu ve ekosistemini koruyabilmek amacıyla, mevcut ve gelecekteki su kaynaklarının kullanımında iklim değişikliği etkilerini göz önüne alarak hareket ediyoruz. 2050 Karbon Nötr stratejimizle uyumlu Su Yol Haritamız kapsamında; doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı amacıyla su tasarrufu, su geri kazanımı, simbiyoz uygulamaları ve biyoçeşitliliğin korunmasına odaklanıyoruz. Şirketimiz, su yönetiminde Avrupa politikalarına yön veren, Avrupa su pazarının lider paydaş kuruluşu Water Europe'a üye ilk Türk sanayi kuruluşu konumunda yer alıyor. 2024 yılında 600 bin ton su tasarrufu hedefi belirledik. Bu hedefimize ulaşmak için; rafinerilerimizde çalıştaylar düzenliyor, su geri kazanım sistemlerini güçlendirerek suyun azami seviyede yeniden kullanımını artıran ve ham su tasarrufu yapan yenilikçi ve dijital su projelerini hayata geçiriyoruz."
"Tüpraş, CDP Karbon Saydamlık Projesi'nin 'Su Güvenliği' ve 'İklim Değişikliği' programında 'B' notu ile derecelendirilerek önemli bir başarıya imza attı"
Tüpraş'ın CDP Karbon Saydamlık Projesi'nde önemli bir başarı elde ettiğini ifade eden Yelmenoğlu, "Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için devreye aldığımız uygulamalarla 2023 yılında ilk defa katıldığımız ve 21 binden fazla şirketin raporlama yaptığı CDP Karbon Saydamlık Projesi'nin hem İklim Değişikliği hem de Su Güvenliği programlarında 'B' Yönetim Seviyesi notu ile derecelendirildik. Petrol sektöründe faaliyet gösteren ve CDP tarafından 'Su Güvenliği' programında değerlendirmeye alınan şirketler arasında üst sıralarda yer alıyoruz. Sektöründe örnek teşkil eden bir nota sahip olan şirketimiz, gelecek yıllarda devam edeceği çevresel raporlamalarıyla küresel liderler listesinde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
Dijital ve inovatif uygulamalarla yenilikçi su teknolojileri destekleniyor
Şirket, yer aldığı AB destekli UFUK 2020 ve UFUK Avrupa projeleri ile de atık suların geri kazanımı, su tasarrufu konusunda yenilikçi teknolojiler üzerine çalışıyor. Ayrıca, açık inovasyon çalışmaları kapsamında atık su yönetimi ve geri kazanım optimizasyonuna odaklanıyor.
Diğer yandan, İzmit Rafinerisi'nde bulunan Atıksu Geri Kazanım Ünitesi sayesinde operasyonlarda suyun tekrar kullanılması ve süreç iyileştirmeleri ile ham su tasarrufu uygulamalarına da devam ediliyor. İzmit Körfez Belediyesi arıtılmış atık sularının geri kazanılarak rafineri süreçlerinde tekrar kullanılması, su yönetimindeki 'endüstriyel simbiyoz' kavramının hayata geçirildiği uygulamalardan biri.
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Son Dakika › Ekonomi › Tüpraş, Su Verimliliği Projeleriyle Yıllık 87 Milyon Ton Su Geri Kazandı - Son Dakika
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