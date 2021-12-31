Tüpraş, UFUK 2020 programını en başarılı Türk sanayi kuruluşu olarak kapattı

Tüpraş, AB Ar-Ge ve inovasyon programı UFUK 2020'yi, aldığı 7,83 milyon avro destekle en başarılı Türk sanayi kuruluşu olarak kapattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, Avrupa Birliği tarafından yürütülen dünyanın en yüksek bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan ve 2014-2020 yılları arasında devam eden UFUK 2020 programı kapsamındaki proje sayısını 17'ye çıkartarak toplamda 7,83 milyon avro desteği almaya hak kazandı.

Şirket, desteklenmeye hak kazanan projeleriyle TÜBİTAK tarafından yayımlanan Türk sanayi kuruluşları listesindeki birinciliğini koruyarak "UFUK 2020 Programı"nı lider konumda kapatan Türk sanayi şirketi oldu.

2020 yılında kabul alan 5 yeni AB projesi ile "çevresel sürdürülebilirlik" konusundaki çalışmalarını güçlendiren Tüpraş, UFUK 2020 programı sayesinde 26 ülkeden 120'nin üzerinde paydaşla iş birliği geliştirme fırsatı da yakaladı.

"2020'de Ar-Ge çalışmalarımıza 43,4 milyon lira ayırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Tüpraş Ar-Ge Merkezi'nin koordinasyonunda yürütülen UFUK 2020 projeleri sayesinde çevresel katkı sunan uygulamaların hayata geçirildiğini kaydetti.

Gelecek dönemde rafineri faaliyetlerinde karbon salımını azaltmayı ve alternatif enerji üretiminde de ciddi bir oyuncu olmayı planladıklarını ifade eden Yelmenoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dönüşüm hikayemizin önemli bir ayağını da Ar-Ge oluşturuyor. Yüzde 63'ünü kadın çalışma arkadaşlarımızın, araştırmacı kadrosunun yüzde 21'ini ise doktoralı çalışanlarımızın oluşturduğu Ar-Ge ekibimiz, dönüşüm stratejimizi destekliyor. Sürdürülebilir rafinaj stratejisi kapsamında rafineri karlılığını artıracak operasyonel çözüm ve iyileştirme çalışmaları başta olmak üzere, dijital dönüşüm, sensör ve robot teknolojileri, enerji verimliliği, yenilenebilir yakıtlar, karbon yakalama ve dönüşümü, malzeme teknolojileri, hidrojen teknolojileri, su ve atık yönetimi konularında çalışmalarını sürdürüyor. UFUK 2020'de gösterdiğimiz başarıyı, programın devamı niteliğinde olan ve 2021-2027 yılları arasında devam edecek UFUK AVRUPA programında, yeni projeler ve iş birlikleri ile devam ettirmeyi hedefliyoruz."

Yelmenoğlu, Tüpraş'ın, Ar-Ge faaliyetlerini uzman kadrosuyla ve çevik anlayışla yürüttüğünü de kaydederek, "2020 yılında Ar-Ge çalışmalarımıza toplam 43,4 milyon TL kaynak aktardık. Diğer yandan, Avrupa'nın önemli kurum ve kuruluşlarının üye olduğu A.SPIRE platformunun üyesiyiz. A.SPIRE, Paris Anlaşması'nın da hedefi olan, küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmaya yönelik bir araştırma ve yenilik yol haritası izliyor. 2050 yılına kadar karbon nötr hale gelmiş bir Avrupa yaratma hedefiyle hazırlanan AB'nin Ar-Ge ve inovasyon yol haritasının oluşturulmasında, Ar-Ge Merkezimiz de aktif rol alıyor." ifadelerini kullandı.