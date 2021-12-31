Üye Girişi
Tüpraş, UFUK 2020 programını en başarılı Türk sanayi kuruluşu olarak kapattı - Son Dakika

Tüpraş, UFUK 2020 programını en başarılı Türk sanayi kuruluşu olarak kapattı

31.12.2021 12:27
Tüpraş, UFUK 2020 programını en başarılı Türk sanayi kuruluşu olarak kapattı

Tüpraş, AB Ar-Ge ve inovasyon programı UFUK 2020'yi, aldığı 7,83 milyon avro destekle en başarılı Türk sanayi kuruluşu olarak kapattı.

Tüpraş, AB Ar-Ge ve inovasyon programı UFUK 2020'yi, aldığı 7,83 milyon avro destekle en başarılı Türk sanayi kuruluşu olarak kapattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, Avrupa Birliği tarafından yürütülen dünyanın en yüksek bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan ve 2014-2020 yılları arasında devam eden UFUK 2020 programı kapsamındaki proje sayısını 17'ye çıkartarak toplamda 7,83 milyon avro desteği almaya hak kazandı.

Şirket, desteklenmeye hak kazanan projeleriyle TÜBİTAK tarafından yayımlanan Türk sanayi kuruluşları listesindeki birinciliğini koruyarak "UFUK 2020 Programı"nı lider konumda kapatan Türk sanayi şirketi oldu.

2020 yılında kabul alan 5 yeni AB projesi ile "çevresel sürdürülebilirlik" konusundaki çalışmalarını güçlendiren Tüpraş, UFUK 2020 programı sayesinde 26 ülkeden 120'nin üzerinde paydaşla iş birliği geliştirme fırsatı da yakaladı.

"2020'de Ar-Ge çalışmalarımıza 43,4 milyon lira ayırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Tüpraş Ar-Ge Merkezi'nin koordinasyonunda yürütülen UFUK 2020 projeleri sayesinde çevresel katkı sunan uygulamaların hayata geçirildiğini kaydetti.

Gelecek dönemde rafineri faaliyetlerinde karbon salımını azaltmayı ve alternatif enerji üretiminde de ciddi bir oyuncu olmayı planladıklarını ifade eden Yelmenoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dönüşüm hikayemizin önemli bir ayağını da Ar-Ge oluşturuyor. Yüzde 63'ünü kadın çalışma arkadaşlarımızın, araştırmacı kadrosunun yüzde 21'ini ise doktoralı çalışanlarımızın oluşturduğu Ar-Ge ekibimiz, dönüşüm stratejimizi destekliyor. Sürdürülebilir rafinaj stratejisi kapsamında rafineri karlılığını artıracak operasyonel çözüm ve iyileştirme çalışmaları başta olmak üzere, dijital dönüşüm, sensör ve robot teknolojileri, enerji verimliliği, yenilenebilir yakıtlar, karbon yakalama ve dönüşümü, malzeme teknolojileri, hidrojen teknolojileri, su ve atık yönetimi konularında çalışmalarını sürdürüyor. UFUK 2020'de gösterdiğimiz başarıyı, programın devamı niteliğinde olan ve 2021-2027 yılları arasında devam edecek UFUK AVRUPA programında, yeni projeler ve iş birlikleri ile devam ettirmeyi hedefliyoruz."

Yelmenoğlu, Tüpraş'ın, Ar-Ge faaliyetlerini uzman kadrosuyla ve çevik anlayışla yürüttüğünü de kaydederek, "2020 yılında Ar-Ge çalışmalarımıza toplam 43,4 milyon TL kaynak aktardık. Diğer yandan, Avrupa'nın önemli kurum ve kuruluşlarının üye olduğu A.SPIRE platformunun üyesiyiz. A.SPIRE, Paris Anlaşması'nın da hedefi olan, küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmaya yönelik bir araştırma ve yenilik yol haritası izliyor. 2050 yılına kadar karbon nötr hale gelmiş bir Avrupa yaratma hedefiyle hazırlanan AB'nin Ar-Ge ve inovasyon yol haritasının oluşturulmasında, Ar-Ge Merkezimiz de aktif rol alıyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Araştırma Geliştirme, Avrupa Birliği, Tüpraş, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tüpraş, UFUK 2020 programını en başarılı Türk sanayi kuruluşu olarak kapattı - Son Dakika Ekonomi


2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 75 milyona çıkardı Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 75 milyona çıkardı         
14:23
2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi? 2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?         
14:15
Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı         
13:28
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Ayçiçek yağında beklenen haber geldi! Piyasaya yön veren KARADENİZBİRLİK, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Ayçiçek yağında beklenen haber geldi! Piyasaya yön veren KARADENİZBİRLİK, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
11:35
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu         
09:29
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05

Son Dakika Haberleri
14:32 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı
14:25 TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!
14:23 Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 75 milyona çıkardı
14:19 Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!
14:15 2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?
13:56 Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti
13:47 Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yaptı!
13:45 Son Dakika! Benzin ve motorinden sonra bir büyük zam da LPG'ye!
13:30 Bu gece ne kadar kazanacaklar? Ünlülerin yılbaşı gecesi ücretleri vay be dedirtti!
13:27 Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 14:39:59. #1.13#
SON DAKİKA: Tüpraş, UFUK 2020 programını en başarılı Türk sanayi kuruluşu olarak kapattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement