TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, Yerli ve Milli Vagon Üretimiyle İstihdama Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, Yerli ve Milli Vagon Üretimiyle İstihdama Katkı Sağlıyor

Sivas'ta 85 yıl önce kurulan TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü, yerli ve milli vagon üretimi ile ülke ekonomisinin yanında istihdama da katkı sağlıyor. Kuruluşlarından bugüne kadar 25 binden fazla yük vagonu üreten fabrika, yerli ve milli projelerle yurt dışına bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, yeni projeler ve boji üretim fabrikasıyla istihdamı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

06.06.2024 10:59
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Sivas'ta 85 yıl önce kurulan TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü, yerli ve milli vagon üretimi ile ülke ekonomisinin yanında istihdama da katkı sağlıyor.

Sivas kent merkezinde 85 yıldır faaliyet gösteren TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, ürettiği yerli ve milli vagonlarla adından söz ettiriyor. Daha önceleri Fransa, Almanya ve Avusturya gibi ülkelere gönderilen yük vagonları, günümüzde ise TCCD Taşımacılık Genel Müdürlüğünde değerlendiriliyor. Kurulduğu günden bugüne kadar 25 binden fazla yük vagonunun üretildiği fabrika, ülke ekonomisinin yanında istihdama da katkı sağlıyor.

"Yüzde yüz yerlilik için uğraşıyoruz"

85 yıllık tarihlerinde yük vagonu ürettiklerini ve onardıklarını söyleyen TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, "Kurulduğumuz günden itibaren yaklaşık 25 bin vagon yapmışız. Şu anki güncel adımız TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü. Bundan 85 yıl önce 1939 yılında Sivas Cer Atölyesi adıyla kurulmuş. Cer Atölyesi kurulduktan sonra zaman içinde ismi değişerek SİDEMAS, daha sonra TÜDEMSAŞ oluyor ve şimdilerde TÜRASAŞ olarak yoluna devam ediyor. İsimlerimiz değişse de içeriğimiz hiç değişmedi. Ülkemizde yük vagonu üzerine yeni vagonlar, imalatlar, ürünler kazandırmaya devam ediyoruz. Yerli ve milli projelerimizle kendi emeğimiz ve malzememizi ortaya koyarak yurt dışına bağımlı olmaktan kurtulmak bizim düsturumuz. Ekonomiye en büyük katkımızın bu düstur olduğunu söyleyebilirim. Ürünlerimizde yerlileşme çabalarımız çok büyük. Yüzde yüz yerlilik için uğraşıyoruz. Bu amaçla sadece Sivas'ta fabrikamızda değil, ülke genelinde de demiryolu sektöründe yerlileşme anlamında çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yerli ve milli 'tank taşıyan vagon' ve 'tır dorsesi taşıyan vagon' projemiz var"

Daha önce yapılan ortaklıklarla Fransa, Almanya, Avusturya'ya vagonlar yaptıklarını belirten Karadağ, "Şu anda TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne vagonlarımızı veriyoruz. Milli vagonlarımızdan günde iki tane üreterek yola indiriyoruz. Bunun dışında yeni vagon projelerimiz var. Yerli ve milli 'tank taşıyan vagon' projemiz var. 'Tır dorsesi taşıyan vagon' projemiz var. Bunlar 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programına giren projeler. Bu yıl içerisinde boji üretim fabrikası açtık. Türkiye'nin en büyük boji üretim üssü olacak inşallah. Yeni sistem robotlar, teknolojik aletlerle boji üreteceğiz. Boji üretmek çok önemli. Vagonun en önemli komponenti bojidir. Bir vagonda şu anki güncel durumda 3 adet boji kullanılıyor. Şu anda 300-500 vagon üretimimiz var. Hedefimiz bin 500 vagon üretebilmek. Bu vagonları üretebilmek için bunun altyapısında yaklaşık 5 bin yapmanız gerekiyor. Biz o altyapıyı oluşturduk. Şu anda altyapımız ona uygun. Boji üretim fabrikamızla birlikte vagon üretimimizi de artıracağız. Tabii bunlarla birlikte 2020'den bu yana istihdamı artırmaya yönelik çalışıyoruz. 4 yılda yaklaşık 700 civarında personel alımı yaptık. Kadromuzu gençleştirip güçlendirdik. Bu istihdam Sivas ekonomisine büyük katkı sağladı. Yeni projelerimizle istihdam çalışmalarımız devam ediyor. Hep eleman alımına devam edeceğiz, üreteceğiz ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, Yerli ve Milli Vagon Üretimiyle İstihdama Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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