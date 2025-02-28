TÜRASAŞ Sivas'ta 268 Yeni İstihdam Sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

TÜRASAŞ Sivas'ta 268 Yeni İstihdam Sağlayacak

TÜRASAŞ Sivas\'ta 268 Yeni İstihdam Sağlayacak

TÜRASAŞ, Sivas'ta yeni işçi alımı ile 268 kişilik istihdam yaratacak, yerli vagon üretimine devam edecek.

28.02.2025 15:05
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Sivas'ta 86 yıl önce kurulan, yerli ve milli vagonlar üreten TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü, 268 kişilik istihdam sağlayacak.

Kurulduğu 1939 yılından bu yana faaliyet gösteren TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, ürettiği yerli ve milli vagonlarla adından söz ettiriyor. Daha önceleri Fransa, Almanya ve Avusturya gibi ülkelere gönderilen yük vagonları, günümüzde ise TCCD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nde değerlendiriliyor. Kurulduğu günden bugüne kadar 25 binden fazla yük vagonunun üretildiği fabrika, ülke ekonomisinin yanında istihdama da katkı sağlıyor. Yeni fabrikalar ile istihdam kapasitesini büyüten TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, yeni bir işçi alımı duyurdu. Son kurulan boji fabrikası ile 250 kişi istihdam sağlayan TÜRASAŞ, 268 kadrolu kamu işçisi alımı gerçekleştirecek. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TÜRASAŞ Sivas'ta 268 Yeni İstihdam Sağlayacak - Son Dakika

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