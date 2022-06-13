Turgutlu Belediyesi 10 kilometre asfalt serdi - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi 10 kilometre asfalt serdi

13.06.2022 15:57
Turgutlu Belediyesi 10 kilometre asfalt serdi

Vatandaşlara konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmak için asfalt seferberliği başlatan Turgutlu Belediyesi 18 günde 10 kilometre asfalt serdi.

Vatandaşlara konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmak için asfalt seferberliği başlatan Turgutlu Belediyesi 18 günde 10 kilometre asfalt serdi.

Geçtiğimiz yıl 70 kilometrelik asfaltlama hedefini 78 kilometre ile tamamlayan Turgutlu Belediyesi, asfalt serim ve yama çalışmalarında 2022 yılı hedefine ulaşmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 18 günde 10 kilometrelik asfalt serim çalışmasını gerçekleştirdi. Yaptığı yolların kullanım süresini uzatmak adına da tüm detayları dikkate alarak çalışmalarına devam eden ekipler, Ergenekon Mahallesi ile Osmancık Mahallesi arasında yer alan bölgenin asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Böylece yol sorunu olan bir bölgeyi daha çözüme kavuşturdu. Bostanlı mevkiinde ise asfalt yama çalışmaları gerçekleştirildi.

Kent adım adım yenileniyor

Yol yenileme çalışmalarıyla birlikte parke taşı döşeme ve tamiratlarına da bir yandan devam eden ekipler, Irlamaz, Derbent Mahalleleri ve Çamlıca Yolu ile birlikte Keklik, Samanyolu, Gönül, Karadeniz, Çimentepe, Çam ve Barut Sokakta parke tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi. Yol sorununun yaşandığı bir başka noktada gerekli adımları atan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldırım Mahallesi Sakarya Sokakta parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı. Turgutlu Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla başlattığı yol yenileme çalışmalarının sona ermesinin ardından Sakarya Sokak daha modern bir hale kavuşacak.

Çocukların güvenliği için işbaşındalar

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Çıkrıkçı Mahallesinde bulunan çocuk oyun grubunun zeminini kauçuk kaplamaya hazırlıyor. Çalışmalar tamamlandığında çocuklar için daha güvenli ve daha sağlıklı oyun alanları oluşturulacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Turgutlu genelinde parklarda ve yeşil alanlarda budama, bakım, çim ve çiçek dikimi çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarına devam ediyor. Yaz kış, gece gündüz demeden vatandaşlarımızı konforlu ulaşıma kavuşturmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi 10 kilometre asfalt serdi
Turgutlu Belediyesi 10 kilometre asfalt serdi
Turgutlu Belediyesi 10 kilometre asfalt serdi
Turgutlu Belediyesi 10 kilometre asfalt serdi
Turgutlu Belediyesi 10 kilometre asfalt serdi
Turgutlu Belediyesi 10 kilometre asfalt serdi

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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turgutlu Belediyesi 10 kilometre asfalt serdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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