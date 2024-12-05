Turgutlu Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

Ekonomi

Her geçen yıl araç filosunu güçlendiren Turgutlu Belediyesi son olarak da bünyesine 3 adet arazi aracı daha kattı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın 6 yıllık görev sürecinde 30 milyon TL'lik yatırımla Turgutlu Belediyesinin araç filosu genişletildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın 6 yıllık görev sürecinde, belediyeye 30 Milyon TL'lik yeni araçlar kazandırıldı. Kazandırılan iş makineleri ve hizmet araçları belediyeye borçlanma yapılmadan alındı. Son olarak da belediye bünyesindeki araç filosuna 3 adet arazi aracı eklendi.

Turgutlu'da hizmetlerin hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaştırılmasının hedeflendiği arazi araçları, Orta Park'ta düzenlenen törenle tanıtıldı. Araçlar, önümüzdeki günlerde Turgutlu'nun hizmetlerinde kullanılmaya başlanacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Seçim döneminde sözler vermiştik. O sözleri bir bir yerine getirmenin haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizde çok eski tamir masrafı çıkaran araçlarımızı bir bir yeniliyoruz. Daha önce Aşevi ve Hayır Merkezimize 2 adet araç almıştık. Bugün de belediyemizin araç filosuna 3 adet yeni araç katarak Turgutlu'da yaşayan hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Aldığımız bu araçlarla ilgili de Turgutlu halkına çok güzel hizmetler vereceğiz ve tasarrufta bulunarak tamir masrafları karşılığında da araçlarımızın ücretini ödeyerek araç filomuzu bir yenilemeye devam ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi. - MANİSA