Turgutlu Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından Ergenekon Mahallesi Karadut Sokakta asfalt çalışması yapılırken tamamlanan menfez çalışmasının etrafına korkuluk kurulumu gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ergenekon Mahallesi Karadut Sokakta dere yatağı oluşturulması ve yol geçişlerinin sağlanması için menfez konumlandırılması çalışmalarını tamamladı. Menfez çalışmalarının ikinci etabında ise korkuluk montajı ekiplerce gerçekleştirildi. Bu çalışma ile çevre daha düzenli ve daha güvenli bir hale getirildi. Ekipler ayrıca Karadut Sokağa 2600 metrekarelik asfalt sathi kaplama çalışmalarını tamamlayarak Karadut Sokak sakinlerinin sorunlarını ortadan kaldırdı. Bir yandan da kırsal mahallelerde yol düzenleme çalışmalarını sürdüren ekiplerce, hazırlanan program doğrultusunda Yukarıbozkır Mahallesinde 1100 metrekarelik parke taşı döşeme çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan "Ekiplerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın ulaşım konusundaki yaralarına merhem olmaya devam ediyoruz. Ergenekon Mahallemizde büyük bir sorun haline gelen Karadut Sokağın asfaltlama çalışmasını bitiren ekiplerimiz, bir yandan da menfez çalışmalarının sona ermesinin ardından korkuluk montajını tamamladı. Bu sayede vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde geçişlerini sağlamış olduk. Bununla birlikte kendi imkanlarımızla parke taşı döşeme çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yukarıbozkır Mahallemizde yol yenileme ve düzenleme çalışmalarımız doğrultusunda 1100 metreakrelik parke taşı döşemesini gerçekleştiriyoruz. Daha güvenli ve daha yaşanılabilir bir Turgutlu için çalışıyoruz" dedi. - MANİSA