Turgutlu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Arazi Yollarını Düzenliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Turgutlu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Arazi Yollarını Düzenliyor

Turgutlu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Arazi Yollarını Düzenliyor
03.06.2025 16:31  Güncelleme: 16:33
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Turgutlu Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan üreticilerin tarım arazilerine güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla 37 mahallede arazi yollarını düzenliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozuk yolları iyileştirerek ulaşımda kolaylık sağlıyor.

Turgutlu Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan üreticilerin tarım arazilerine güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla önemli bir çalışmaya imza atıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 37 kırsal mahallede arazi yollarını düzenliyor.

Turgutlu Belediyesi, 37 kırsal mahallede arazi yollarını düzenleyerek hem çiftçilerin hem de kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 34 kırsal mahallede bozuk arazi yolları yeniden düzenlendi. Yunusdere, Ören ve Hacıisalar mahallelerinde ise çalışmalar önümüzdeki günlerde devam edecek.

Yapılan iyileştirme çalışmaların sonucunda hem ulaşımda kolaylık sağlandı hem de mevsimsel zorlukların önüne geçildi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Üreticilerimizin ve arazi yolları kullanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sahada yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ekiplerimizle birlikte, tarım arazilerine ulaşımı güvenli hale getirmek için ara vermeden çalışıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Turgutlu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Arazi Yollarını Düzenliyor - Son Dakika

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