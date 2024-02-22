Turgutlu Belediyesi, Kırsal Mahallelere Meyve ve Sebze Alım Yerleri Kuruyor

Ekonomi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çiftçilerin ve üreticilerin bir ihtiyacını daha çözüme kavuşturuyor. Bu doğrultuda Turgutlu Belediyesinin kendi imkanlarıyla sekiz kırsal mahalleye meyve ve sebze alım yerleri kuruluyor. Başkan Akın, "Dolu dolu geçirdiğimiz beş yıllık hizmet dönemimizde kırsal mahallelerimizi merkezden hiçbir zaman ayırmadık. Her mahallemize eşit kalitede hizmet götürdük" dedi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren yaptığı çalışmalarla çiftçilerin ve üreticilerin yanında olan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kırsal mahalleleri kalkındırmak ve sorunlarını ortadan kaldırmak için önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 milyon 600 bin TL bedelle Avşar, İzzettin, Çatalköprü, Karaköy, Urganlı, Çampınar, Temrek ve Yakuplar Mahallelerine sebze ve meyve alım yerleri kazandırılıyor. Sebze ve meyve alım yeri projesi tamamlandığında üreticilerin ve mahalle sakinlerinin ürünleri tek bir noktadan satılması sağlanacak. Aynı zamanda sebze ve meyve alım alanları çok amaçlı olarak da kullanılabilecek.

"Bu kentin üreticisinin yüzü gülüyorsa benim de yüzüm güler"

Urganlı Mahallesinde yapımı tamamlanan sebze ve meyve alım yerini inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Dolu dolu geçirdiğimiz beş yıllık hizmet dönemimizde kırsal mahallelerimizi merkezden hiçbir zaman ayırmadık. Her mahallemize eşit kalitede hizmet götürdük. İnternet erişimi, su dolum istasyonları, düğün salonları, halı sahalar, 18 mahallemize kiraz alım yerleri, mahalle giriş ve çıkışlarına hoş geldin ve güle güle tabelaları, yol yapım çalışmaları ve birçok sosyal projeyi kırsal mahallemizde hayata geçirdik. Yine çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yüzünü güldürecek olan meyve ve sebze alım yerlerimizi sekiz mahallemize kazandırıyoruz. Toplamda 26 tane meyve ve sebze alım yerleri kazandırmış olduk. Bu kentin üreticisinin yüzü gülüyorsa benim de yüzüm güler. Her zaman hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına yönelik projelere ve çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA