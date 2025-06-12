Turgutlu Belediyesi\'nden İstihdama Katkı: Kariyer Fuarı Düzenleniyor

Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde "Kariyer Fuarı" düzenlenecek. İş arayanlar ile firmaların bir araya geleceği "Kariyer Fuarı" 19-20 Haziran tarihlerinde Orta Park'ta gerçekleşecek.

Turgutlu Belediyesi istihdama katkı sağlayacak bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. "İş arayan iş bulacak Turgutlu'muz kazanacak" sloganıyla kentteki işsizlik sorununa çözüm getirebilmek adına hayata geçirdiği "Turgutlu Kariyer" projesinin yanı sıra 19-20 Haziran tarihlerinde "Kariyer Fuarı" düzenlenecek. İş arayan vatandaşlar ile sektöründe öncü firmaların buluşacağı fuarda iş görüşmeleri yapılacak.

"Kariyer Fuarı" 19-20 Haziran tarihleri arasında Orta Park'ta kurulacak alanda 09.00-18.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Turgutlu Belediyesi geçtiğimiz yıl bir ilke daha imza atarak "Kariyer Çadırı" projesini gerçekleştirerek pek çok vatandaşın iş sahibi olmasına katkı sağlamıştı.

Kariyer Fuarı projesi hakkında bilgi veren Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, "Turgutlu Belediyesi olarak işsizlik sorununa etkili ve kalıcı olarak çözüm üretebilmek, Turgutlu'muzda ve Manisa'mızda istihdama katkı sunabilmek adına projelerimize devam ediyoruz. Belediyemiz bünyesinde gerçekleştireceğimiz Kariyer Fuarı ile iş arayışında olan hemşehrilerimizle sektöründe öncü firmaları buluşturarak iş görüşmelerine ev sahipliği yapacağız. İş arayan tüm hemşehrilerimizi 19-20 Haziran tarihlerinde düzenleyeceğimiz Kariyer Fuarı'na katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA