Turgutlu Belediyesinden 20 bin metrekarelik asfalt çalışması

Turgutlu Belediyesinin mayıs ayı içerisinde başlattığı asfalt seferberliği tüm hızı ile devam ediyor.

Turgutlu'da gerçekleştirilen yol çalışmaları ile kentin fiziki ihtiyaçlarına yanıt veren Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2022 asfalt sezonu faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda ekipler, 7. Mıntıka mevkiinde 20 bin metrekarelik asfalt serim çalışmalarına gün boyu devam etti. Kentin en önemli problemi olan yol sorununu çözmek için var gücüyle çalışan ekipler; Ergenekon Mahallesi Arif Pektaş Sokak ve yeni yerleşim bölgelerinin asfalt serim çalışmalarını, Kırgız Sokak ve Kısmalı Yolu'nda ise asfalt yama çalışmalarını tamamladı.

Yol yenileme çalışmaları sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Özyurt Mahallesi Kocatepe Sokakta yol yenileme çalışmaları başladı. İlk etapta eskiyen ve kullanışsız olan yolun kaldırma işlemleri gerçekleştirildi. Yol kaldırma çalışmaların ardından bordür ve parke taşlarının döşeneceği sokak, yeni bir görünüme kavuşmuş olacak.

Yol yenileme çalışmalarıyla birlikte parke taşı tamiratlarına da bir yandan devam eden ekipler Hacıisalar Mahallesi ile birlikte Kılıçaslan, Çimen, Oruç Reis, Spor, Son, Dömeke, Baysal ve Karaca Sokaklarında parke tamirat çalışmalarını tamamladı. Serin Sokakta ise bordür çalışmaları gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ise yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu ifadeleri kulandı:

"Bozulan yolları tespit ederek, hızlı bir şekilde asfalt ve yol yenileme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli ve sorunsuz bir yol hizmeti sunabilmek en büyük hedeflerimizden birisidir. Huzurlu ve güvenli bir ulaşım sağlanması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim." - MANİSA