Turgutlu'da Su Sıkıntısını Giderecek 28 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
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Ekonomi

Turgutlu'da Su Sıkıntısını Giderecek 28 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Tamamlanmak Üzere

Turgutlu\'da Su Sıkıntısını Giderecek 28 Milyon TL\'lik Altyapı Yatırımı Tamamlanmak Üzere
27.06.2025 15:53  Güncelleme: 15:55
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Turgutlu'da su sıkıntısını gidermek için başlattığı 28 milyon TL'lik altyapı yatırımında sona yaklaştı. Proje kapsamında 6 sondaj kuyusu yenilenirken, 3 bin 500 metrelik içme suyu iletim hattı döşeme çalışmaları tamamlanmak üzere.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu'da su sıkıntısını çözmek amacıyla başlattığı yaklaşık 28 milyon TL'lik altyapı yatırımında sona yaklaştı. Proje kapsamında 6 sondaj kuyusu yenilenirken, 3 bin 500 metrelik içme suyu iletim hattı döşeme çalışmaları tamamlanmak üzere. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, projenin Turgutlu'nun geleceğine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Manisa'nın su kaynaklarının verimliliğini artırmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu'da önemli bir altyapı yatırımı gerçekleştiriyor. Kuraklıkla ve iklim değişikliği nedeniyle giderek artan su ihtiyacına cevap vermek için MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, 6 adet sondaj kuyusu yenilenirken bu kuyulardan elde edilen suyun depolara ulaştırılması için 3 bin 500 metrelik içme suyu iletim hattı döşeniyor. İmalat çalışmalarında son aşamaya gelinen ve toplam 28 Milyon TL bedelle hayata geçirilen yatırım sayesinde Turgutlu'nun özellikle yaz aylarında yaşadığı su sıkıntısının giderilmesi hedefleniyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak ve İçme Suyu Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı da yetkili personelle birlikte imalat çalışmalarını yerinde inceledi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, ilçede iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle su kaynaklarının giderek azaldığını vurgulayarak, "Bilindiği üzere sadece tüm dünyada iklim değişikliği, kuraklık ve yağışların çok az olması nedeniyle su kaynaklarımızın verimleri düştü. Manisa da bu durumdan etkilendi. Daha önceki yıllarda Manisa genelinde 50 - 100 metrelerde ulaştığımız suya, artık 250 metre ve daha derinlerde ulaşıyoruz. Bu da kuraklığın etkilerini net şekilde gösteriyor. Özellikle Turgutlu ilçemiz, su sıkıntısı yaşayan en büyük ilçelerimizden biri. Şu an mevcuttaki sondajlarımızın rezervini artırmaya yönelik sondaj yenileme ve buna bağlı olarak su iletim hatları yaparak ilçemize daha verimli suyu sağlamak adına bir çalışma yapıyoruz. Hedefimiz, özellikle yaz aylarında suyu artırarak halkımızın su sıkıntısından kurtarmak. Yaklaşık 28 milyon TL bedelle hayata geçirilen bu yatırım kapsamında 6 sondaj da yenileniyor. Bu sondajlardan çıkan suyun depolara iletimini sağlamak amacıyla da başlanan 3 bin 500 metrelik hat döşeme çalışmasında son aşamaya gelindi. İmalatlar gece saatlerinde de yapılıyor. Artık son aşamaya geldik ve önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Turgutlu ilçemizin su sorunu yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu çalışmalar Turgutlu'nun geleceğine yapılan bir yatırımdır. Merhum Başkanımız Ferdi Zeyrek'in döneminde başlatılan, Manisa'nın genelinde susuzluk yaşanmaması hedefi doğrultusundaki planlama ve yatırım çalışmalarını Besim Dutlulu Başkan'ımızın liderliğinde sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlardan teşekkür

Yeni Mahalle Muhtarı Yasin Bostancı, "Önceki yıllarda sık sık su kesintileri yaşıyorduk. İnsanlar işten geldikten sonra su sıkıntısı daha fazla yaşıyordu. Apartmanların yüksek katlarında da su basınç problemi oluyordu. Bu sondaj yenileme ve iletim hattı çalışması ile su probleminin bir daha yaşanmayacağını düşünüyoruz. İmalatların gece saatlerinde bile yapıldığını görmekteyiz. Su, hayatımızda en büyük öneme sahip olduğu için bu yatırım bulunmaz bir nimet." dedi.

Yedieylül Mahalle Muhtarı Deniz Bezen ise, "Geçtiğimiz yıllarda çok su sıkıntısı yaşadık. Sondaj sayısının 6'ya çıkartılması ve iletim hattının hızlı bir şekilde yapılması bu çalışmaya ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Sonunda artık su kesintisi olmayacak. Apartmanların yüksek katlarında su basınç sorunu olmayacak. Yaz aylarında su tüketimi fazla olduğundan suya çok ihtiyacımız var. Bu yatırımın ilçemiz için büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Proje son aşamaya geldi

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 28 milyon TL'lik yatırımda, 6 sondaj kuyusunun yenilenmesi ve 3 bin 500 metrelik içme suyu iletim hattı çalışması tamamlanmak üzere. Projenin önümüzdeki günlerde tamamlanarak, yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının tarihe karışması hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Turgutlu'da Su Sıkıntısını Giderecek 28 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Tamamlanmak Üzere - Son Dakika

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