Turizmciler 2022 için çok daha umutlu

Korona virüs kısıtlamalarının hafifletilmesi, ülkeler arasında geçişlerin kolaylaşması sebebiyle Türkiye 2021 yılında turizmde önemli bir gelişme kaydetti. İş adamı Fatih Çelik, 2022 yılından çok daha umutlu olduklarını söyledi.

Pandemi kısıtlamaları, uçak seferlerinin iptal olması, ülkelerin girişleri yasaklamaları sebebiyle 2020 yılı yaz ayında turizmciler umduklarını bulamadı. Ancak 2021 yılının yaz ayında ise tam tersi durum yaşandı. Kısıtlamaların sona ermesi ile birlikte yurt dışından milyonlarca turist Türkiye'ye akın etti. Başta İstanbul olmak üzere, Ege ve Akdeniz kıyıları turizmde önemli bir ivme yakalarken, turizmciler 2022 yılına daha umutlu bakıyor. Türkiye'nin hem kış hem de yaz turizmi için bulunmaz bir nimet olduğunu ifade eden iş adamı Fatih Çelik, "2020 yılında kimsenin istemediği, kimsenin elinde olmayan sebeplerden dolayı turizm için ölü bir yıl oldu. Ancak 2021 yılında hareketlenme bir anda başlayınca, biz turizmcilere büyük görevler düştü. Kısa sürede tesislerimizi hazır hale getirip sezona başarıyla başladık. Dünya genelinde yaşanan pandemi kısıtlamaları hafifleyince, otel ve turistik tesislere inanılmaz bir ilgi oldu. Türkiye'de sadece deniz yok, aynı güzellikle bir sürü kayak merkezimiz var. Kış sezonu yabancı ve yerli turistlerin kayak merkezlerini tercih ettiklerini görüyoruz" dedi.

Güneydoğu'nun da turizm açısından önemli bir gelişme kaydettiğini ifade eden Çelik, "Bölgenin coğrafi yapısı, mimarisi ve mutfağına özellikle yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bugüne kadar yerli turistlerin fazlasıyla tercih ettiği güneydoğuda kültür turizminin arttığını söyleyebiliriz. Özellikle Gaziantep, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı da, yabancı turistler için paketlerimize dahil etmeye başladık" diye konuştu.

2022 yılının çok daha verimli geçeceğini ifade eden Çelik, "Sosyal medyanın yaygınlaşması, güzel mekanların ardından dünyanın bir ucundan görülebilmesi, muhteşem doğamız, haritadaki konumumuz, tarihi geçmişimiz yabancıların cezbediyor. Doğa, deniz, kültür ve sağlık turizminin 2022 yılında çok daha iyi olacağının sinyallerini alıyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA