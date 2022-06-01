Turizmciler yaz sezonundan umutlu - Son Dakika
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Turizmciler yaz sezonundan umutlu

01.06.2022 10:02
Turizmciler yaz sezonundan umutlu

Mersin'in Silifke ilçesinde hava sıcaklığıyla birlikte denize girenlerin sayısı da artmaya başladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde hava sıcaklığıyla birlikte denize girenlerin sayısı da artmaya başladı. Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 30 dereceye kadar çıkması üzerine vatandaşlar soluğu plajda aldı. Güneşin tadını çıkaran vatandaşlar, yaz keyfi yaşadı. Turizmciler, pandemi sonrası Türkiye'nin normalleşmeye başlamasıyla sezona umutla hazırlanıyor.

Silifke'de çoğunluğu butik otellerden oluşan konaklama tesisleri, bu yıl gecikmeli de olsa yeniden yaz sezonu hazırlıklarına başladı. İç ve dış tadilatlar sürerken, faaliyetlerini müşteri azalmasına rağmen devam ettiren oteller de var. Bu oteller de özellikle hijyen önlemlerine ağırlık veriyor. Turizmciler alınan önlemlerin etkili olduğunu, turizmde normalleşme sürecine geçileceği umudunun doğduğunu söyledi. Turizmciler birçok turizmcinin de hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Silifke'nin Taşucu ve Atakent mahallelerinde bulunan turistik tesis işletmecileri her şeye rağmen turizm sezonu için hummalı çalışmalara başladılar. Her yıl dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Silifke'de, Haziran ayı itibariyle hareketlenmeye başlaması beklenen turizm sezonu öncesinde ilçedeki turistik tesislerin işletmecileri umut dolu açıklamalar yaptı.

Bu sezonun iyi geçeceğini umduklarını belirten turizmci Ferit Yılmaz, "Sıcakların aniden bastırması sonucu sahillerimizde doluluk oranı yükseldi. Yerli ve yabancı turistler özellikle Cumartesi ve Pazar günleri sahillerimizi dolduruyor. Bu sezonun iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise hava sıcaklığının artması ile birlikte iki haftadır Mersin genelinde bulunan sahillerde denize girdiklerini belirttiler.

Pandeminin en çok turizm sektörünü etkilendiğini belirten Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, "Biz Silifkeli turizmciler olarak sezona hazırız. Bütün otellerimiz, yatlarımız, pansiyonlarımız, yazlık villalarımız, kamp alanlarımız, su sporlarımız ve rafting gibi bunların hepsi sezon hazırlıklarını yaptılar. Turizm Bakanlığımızın yayınlayacağı normalleşme genelgesiyle, sosyal mesafe kurallarına uyarak Kesintisiz bir şekilde kum olarak dünya sıralaması olan 36 kilometrelik bir kumsala sahibiz. Aynı zamanda küçük butik oteller, pansiyonlar, yazlık villalar bunlar da yine konaklama olanaklarıdır. Yayla, orman, kamp olarak da butik tatil yapılabilir. Misafirlerimizi cennet ülkemizin en nadide turizm merkezi olan Silifke'ye davet ediyorum" dedi. - MERSİN

Turizmciler yaz sezonundan umutlu
Turizmciler yaz sezonundan umutlu
Turizmciler yaz sezonundan umutlu
Turizmciler yaz sezonundan umutlu
Turizmciler yaz sezonundan umutlu
Turizmciler yaz sezonundan umutlu

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Kaynak: İHA

Pandemi, Türkiye, Turizm, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

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