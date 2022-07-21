Turizmde ikinci yarı beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi

Turizmde ikinci yarı beklentisi

21.07.2022 16:28
Turizmde ikinci yarı beklentisi

Turizmciler yılın ikinci yarısında hareketlilik bekliyor.

Turizmciler yılın ikinci yarısında hareketlilik bekliyor. Sektör temsilcileri tesis ve otellerde bu doğrultuda çalışmalar yapıldığını aktardı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Türkiye turizmine ilişkin açıklama yaptı. Turizmin pandemi ve savaşın etkileriyle yeni döneme girdiğini anlatan Narin, özellikle yılın ikinci yarısının Türk turizmi adına çok hareketli geçeceğini ve sezonun Kasım ayının ortasına kadar uzayacağının altını çizerek "Martı Grubu olarak tesislerimizin üst yönetimlerinde yaşanan atamalar sonrası, süre gelen kaliteli hizmet anlayışımızı daha da yukarılara taşımayı ve rekabetçi ortamda pazar pozisyonumuzu perçinlemeyi amaçlıyoruz. 2021 sezonu sonrası tesislerimizde kısmen başladığımız modernizasyon ve yenileme çalışmalarının ikinci ve daha büyük etabını bu sezon bitince başlatacağız" diye konuştu.

Ayrıca Martı Otel İşletmeleri'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Oya Narin, turizmdeki bu yeni döneme otellerin hazır olması gerektiğini belirterek, "Dünya ve ülkemizdeki tüm sektör paydaşlarını etkileyen, ticareti ciddi manada sekteye uğratan pandemi ve Ukrayna'da yaşanan savaşın etkileri sonrasında, 2019 yılında dünya ekonomik büyüklüğünün yüzde 10.2'sini oluşturan ve global olarak her zaman hızla büyüyen turizm sektöründe başlayan yeni döneme, yeni ve kuvvetlenmiş sermaye yapımızla girmenin, markamızın pozisyonunu daha ileri taşıyacak adımları atacak olmanın gururu içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turizmde ikinci yarı beklentisi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:27 Tırtıl bir anda yılana dönüşürse! Görenler hayretler içinde kaldı
16:16 Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den "psikolojik şiddet" uygulanıyor sözleri sonrası geri adım: Eşimden bahsetmedim, böyle bir durum söz konusu değil
16:08 Fenerbahçe'den giden Kim Min Jae, Napoli ile anlaştı!
15:55 Dans etmek isteyen genç kız büyük tehlike atlattı, bir de üstüne çıplak kaldı
15:45 Büyükada'da 'striknin' tehlikesi! Plaja giden vatandaşların sağlığını tehdit ediyor
15:27 Avrupa Merkez Bankası'ndan seneler sonra kritik karar! 2011'den bu yana ilk kez faiz artırıldı
15:24 Bağcılar'da cesedi bulunmuştu! Kuzeninin kocası tarafından katledilen Pınar Damar'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu
15:23 Avrupa futbol liglerini yayınlayacak platformlar kesinleşti
15:13 Aşk Bodrum'da yaşanıyor! Buket Aydın'dan ayrılan Emir Sarıgül Sibel Can'a döndü
14:42 Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 16:34:28. #1.13#
SON DAKİKA: Turizmde ikinci yarı beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement