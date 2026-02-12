Türk-Alman Ekonomi Diyaloğu Stuttgart'ta Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türk-Alman Ekonomi Diyaloğu Stuttgart'ta Toplandı

12.02.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk ve Alman iş dünyası, Stuttgart'ta ekonomik işbirliğini güçlendirmek için bir araya geldi.

Türk ve Alman iş dünyasının temsilcileri, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek ve yeni fırsatları değerlendirmek amacıyla Stuttgart'ta düzenlenen "Türk-Alman Ekonomi Diyaloğu" konferansında bir araya geldi.

Berlin merkezli Alman-Türk İş Konseyi (DTWR) tarafından yapılan açıklamaya göre, DTWR, Baden-Württemberg Girişimciler Birliği (UBW) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğiyle düzenlenen konferansa, her iki ülkeden üst düzey siyasetçi, diplomat ve iş insanları katıldı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi öncelikli gündem

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da katıldığı konferansın açılışında konuşan DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecinde Almanya'nın desteğinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Yalçındağ, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin mevcut küresel konjonktürde bir zorunluluk haline geldiğini, Türk iş dünyasının bu yöndeki girişimlerini artırdığını ifade etti.

Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Dış İlişkiler Direktörü Nicole Renvert ise Türkiye'nin stratejik konumu ve NATO üyeliğiyle jeopolitik öneminin arttığına dikkati çekti. Renvert, "Almanya'nın en büyük ticaret ortaklarından biri olan Türkiye ile ikili ticaret hacmimiz; Hindistan ve Meksika ile olan toplam hacmimizden daha fazla. Biz rakip değil, iki yakın ortağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörel paneller ve stratejik işbirliği

Otomotiv, makine sanayisi, dayanıklı tüketim ve Endüstri 4.0 başlıklarının ele alındığı panellere, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, BEKO Üst Yöneticisi Akın Garzanlı, Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young, İğrek Makine Genel Müdürü Orhan İğrek ve Parsat Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Erdoğan Demirören gibi isimler katıldı.

Alman kanadından Mahle, Fibro Rundtische, Zeller-Gmelin ve Schaeffler gibi dev şirketlerin temsil edildiği oturumlarda, Gümrük Birliği'nin reforme edilmesi talebi öne çıktı. Akın Garzanlı ve Bilgin Erdoğan Demirören, Çin ve ABD merkezli küresel ticaret sorunlarına karşı Türkiye'nin AB süreçlerine daha aktif dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Katılımcılar, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri "stratejik bir sıçrama" ile daha ileriye taşıma kararlılığını vurguladı.

"Türkiye yatırımcılar için cazip bir merkez"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı Almanya Ülke Danışmanı Faruk Kurtulmuş, Türkiye ekonomisinin 2002-2026 projeksiyonunu içeren bir sunum yaparak, ülkenin genç ve kalifiye iş gücüne vurgu yaptı.

Kurtulmuş, "86 milyonluk nüfusu ve yüksek tüketim kapasitesiyle Türkiye, Avrupalı şirketler için vazgeçilmez bir yatırım merkezidir." ifadesini kullandı.

"İlişkilerin temeli güven ve İitikrar"

Toplantıyı organize eden DTWR Genel Müdürü ve Emekli Büyükelçi Ahmet Başar Şen, kapanış konuşmasında iki ülke arasındaki köklü bağlara değindi.

"Almanya, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağıdır. İlişkilerimizdeki iniş çıkışlara rağmen her zaman bir çıkış yolu bulunmuştur. Küresel belirsizliklere ancak uzun vadeli ortak çalışmalarla yanıt verebiliriz." ifadelerini kullanan Şen ayrıca, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasındaki en güçlü köprü olduğunu belirterek, UBW ve DEİK ile sağlanan bu üst düzey katılımın, diyaloğun güncelliğini kanıtladığının altını çizdi."

Etkinlik, katılımcıların ikili görüşmeler gerçekleştirdiği resepsiyonla sona erdi.

Kaynak: AA

İş Dünyası, Stuttgart, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk-Alman Ekonomi Diyaloğu Stuttgart'ta Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Real Madrid’in yıldızları yemekte Hesabı sadece iki kişi ödedi Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi
Rihanna’yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi
Bütün dünya En-Nesyri’yi konuşuyor Bütün dünya En-Nesyri'yi konuşuyor

10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:24
Icardi sevgilisini mi aldattı Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
10:15
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 10:51:57. #7.11#
SON DAKİKA: Türk-Alman Ekonomi Diyaloğu Stuttgart'ta Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.