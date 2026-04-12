Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Balı, 31 Ülkede Sofralarda

12.04.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 31 ülkeye 2.071 ton bal ihraç ederek 9,2 milyon dolar kazandı.

Türkiye'nin ihraç ürünlerinden bal, yılın ilk çeyreğinde ABD, Birleşik Krallık ve Kanada başta olmak üzere 31 ülkenin sofrasında yer aldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, arıcılık için uygun iklime sahip Türkiye'nin 3 aylık bal ihracatı, 2 bin 71 ton olarak kayıtlara geçti. Bu ihracattan 9 milyon 226 bin 137 dolar gelir sağlandı.

Söz konusu dönemde ABD, Birleşik Krallık ve Kanada başta olmak 31 ülkeye bal satıldı. Türkiye'den ABD'ye 2 milyon 605 bin 140, Birleşik Krallık'a 1 milyon 110 bin 768, Kanada'ya ise 1 milyon 69 bin 319 dolarlık bal ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, Venezuela, Danimarka, Suriye, Liberya, Somali ve Kongo'ya da bu dönem bal satışı gerçekleştirildi.

"Önümüzdeki süreç için ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bal ihracatında yılın ilk çeyreğinin 9,2 milyon doları aşkın gelirle kapatıldığını söyledi.

Söz konusu ürün ihracatında istikrarlı bir performans sergilendiğini belirten Kalyoncu, "Ocak-mart döneminde 31 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla hem pazar çeşitliliğimizi koruduk hem de sektör açısından dengeli bir tablo ortaya koyduk." dedi.

Kalyoncu, Türk balının özellikle kalite ve doğallık açısından uluslararası pazarlarda tercih edildiğinin altını çizerek, "Başta ABD, Birleşik Krallık ve Kanada olmak üzere güçlü olduğumuz pazarlarda konumumuzu pekiştiriyoruz. Bunun yanında yeni ülkelere ihracat yapılması da sektörümüz açısından önemli kazanım." diye konuştu.

İhracatı artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Üretimde kaliteyi artırmaya, ürün takibini güçlendirmeye ve markalı ihracata odaklanıyoruz. Yeni pazar arayışlarımız da devam ediyor. Özellikle Asya ve Orta Doğu pazarlarında Türk balına yönelik ilgiyi artırmak için tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Yıl sonuna kadar ihracat rakamlarımızı daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Orta Doğu, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 12:35:01. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.