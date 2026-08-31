Türk Bankacılık Sektörünün Temmuz Net Karı 596 Milyar Lira

Türk bankacılık sektörünün net karı, temmuzda 596 milyar 395 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temmuz ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, temmuz ayında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 53 trilyon 817 milyar 209 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2025 yıl sonuna göre 6 trilyon 870 milyar 411 milyon lira arttı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler, temmuz ayında 27 trilyon 448 milyar 319 milyon lira, menkul değerler 7 trilyon 790 milyar 424 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece 2025 yılı sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 14,6, krediler toplamı yüzde 18,7, menkul değerler toplamı yüzde 11,1 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,86 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2025 yıl sonuna göre yüzde 13,6 artışla 30 trilyon 924 milyar 126 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı geçen yıl sonuna göre yüzde 11,9 artışla 4 trilyon 649 milyar 885 milyon liraya çıktı. Bu dönemde sektörün dönem net karı 596 milyar 395 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,61 oldu.