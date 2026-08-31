Türk Bankacılık Sektörünün Temmuz Net Karı 596 Milyar Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Bankacılık Sektörünün Temmuz Net Karı 596 Milyar Lira

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuzda Türk bankacılık sektörünün net karı 596 milyar lira, aktif büyüklüğü ise 53 trilyon lira.

Türk bankacılık sektörünün net karı, temmuzda 596 milyar 395 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temmuz ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, temmuz ayında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 53 trilyon 817 milyar 209 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2025 yıl sonuna göre 6 trilyon 870 milyar 411 milyon lira arttı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler, temmuz ayında 27 trilyon 448 milyar 319 milyon lira, menkul değerler 7 trilyon 790 milyar 424 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece 2025 yılı sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 14,6, krediler toplamı yüzde 18,7, menkul değerler toplamı yüzde 11,1 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,86 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2025 yıl sonuna göre yüzde 13,6 artışla 30 trilyon 924 milyar 126 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı geçen yıl sonuna göre yüzde 11,9 artışla 4 trilyon 649 milyar 885 milyon liraya çıktı. Bu dönemde sektörün dönem net karı 596 milyar 395 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,61 oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Bankacılık Sektörünün Temmuz Net Karı 596 Milyar Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi

15:37
Girne’deki gemi faciasında kayıp sayısı 20’ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
15:30
Süper Lig’de bu sezon 3 haftada 4 puan alan teknik adamla yollar ayrıldı
Süper Lig'de bu sezon 3 haftada 4 puan alan teknik adamla yollar ayrıldı
15:17
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
14:32
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin
14:15
Trump’ın hamlesi yetmedi Kuzey Kore’den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
14:13
Milli antrenör Funda Bakış’ın öldürüldüğü anlar kamerada
Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 15:40:51. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Bankacılık Sektörünün Temmuz Net Karı 596 Milyar Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement