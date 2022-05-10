Türk çayı 4 ayda 8,2 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika

Türkiye'den Ocak-Nisan 2022 döneminde yapılan Türk çayı ihracatı yüzde 26 artarak 8 milyon 218 bin 912 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 4 aylık döneminde 90 ülkeye çay ihraç edildiğini söyledi.

Ocak-nisan döneminde 2 bin 464 ton çay ihraç edildiğini aktaran Gürdoğan, söz konusu ihracattan 8 milyon 218 bin 912 dolar kazanç sağlandığını belirtti.

Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminde 1604 ton çay ihracatı karşılığında 6 milyon 516 bin 306 dolar gelir elde edildiğini kaydederek şöyle devam etti:

"Çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 54, değerde yüzde 26 artmış oldu. Söz konusu dönemde Belçika, Almanya ve ABD en fazla çay ihraç ettiğimiz ilk 3 ülke oldu. Bu dönem Belçika'ya 1 milyon 730 bin 215, Almanya'ya 1 milyon 278 bin 835 ve ABD'ye 1 milyon 37 bin 820 dolarlık çay dış satımı yapıldı."

İhracattaki artışa paralel ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çeken Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Kamerun, Macaristan, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Kenya, Sudan, Litvanya, Estonya, Çekya, Finlandiya ve Mayotte'ye de bu dönem çay satıldığını kaydetti.

Gürdoğan, çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, tüketici kitlesinin damak zevkine göre çay üretilmesinin ihracata pozitif yansıyacağını sözlerine ekledi.