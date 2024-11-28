Türk Çayı Japonya'da Tanıtılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Çayı Japonya'da Tanıtılacak

DKİB, Türk çayını tanıtmak için Japonya'da etkinlik düzenleyecek. Eğitim ve yarışmalar yapılacak.

28.11.2024 11:46
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB), bölgenin önemli üretim ve ihraç kalemlerinden Türk çayının tanıtımına yönelik Japonya'da etkinlik düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda DKİB tarafından yürütülen Turquality Tanıtım Projesi kapsamında, 11-13 Aralık'ta gerçekleştirilecek etkinlikte, Rizeli çay demleme ustaları Japonya'da çay demleme eğitimi vererek yarışmalar düzenleyecek.

Etkinlikte Türk çayı demleme sanatının püf noktaları aktarılarak marka bilinilirliğinin artırılmasına katkı sağlanması planlanıyor.

"Türk çayının etkin tanıtımını yaparak, ihracatın arttırılmasını amaçlıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türk çayının yurt dışı pazarlarda tanıtımının yapılmasına yönelik yürüttükleri Turquality Tanıtım Projesi'ni başlattıklarını söyledi.

Yaklaşık 4 yıl sürecek proje kapsamında yurt dışı pazarlarda Türk çayının kültürel öğeleriyle tanıtımını sağlayacaklarını dile getiren Turgut, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda da çay demleme ve tadım etkinlikleri, internet ve sosyal medya mecralarında gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetleri, basılı ve görsel materyaller ile gerçekleştirilecek tanıtım etkinliklerinin yanı sıra gösteri, konferans ve seminer gibi faaliyetlerle potansiyel olarak tespit edilen Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ile Rusya Federasyonu pazarlarında Türk çayının marka bilinilirliğinin artırılması sağlanacak."

Turgut, Türk çayının bölgenin "yeşil altını" konumunda olduğunu vurgulayarak, hedef olarak belirlenen yurt dışı pazarlarda Türk çayının etkin tanıtımını yaparak, ihracatın arttırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

"Türk çayına önemli ilginin olduğunu gördük"

Projenin ilk etkinliğini Japonya'da gerçekleştireceklerine işaret eden Turgut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede 11-13 Aralık arasında Japonya Tokyo'da Türk çayı demleme ve tadım etkinliği programı düzenleyeceğiz. Bu kapsamda Rize'deki çay demleme uzmanları Japonya'ya götürülerek, Japon çay üstatlarına Türk çayının demlenmesiyle ilgili eğitimler verilecek, yarışmalar düzenlenecek. Faaliyetin sonunda da Türk çayının demlenmesi ve kültürel öğeleriyle uzun vadede tanıtımını sağlayacak Japon çay üstatlarından oluşan gönüllü çay elçilerine sahip olacağız."

Turgut, önceki yıllarda çay imalatçısı firmalarla da Japonya'ya etkinlik düzenlediklerine işaret ederek, "Japonya'ya daha önce düzenlediğimiz inceleme programında Türk çayına önemli ilginin olduğunu gördük. Bu çerçevede de tanıtım projesinin startını Japonya'dan başlatmaya karar verdik. Projenin sonraki faaliyetlerinde de hedef ülkeler özelinde tanıtım etkinliklerine yoğun bir şekilde devam ederek, yıllık ortalama 5 bin 300 ton civarında gerçekleşen çay ihracatımızın ilk etapta 10 bin tona çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Japonya, İhracat, Turizm, Japon, Tarım, Rize, Çay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Çayı Japonya'da Tanıtılacak - Son Dakika

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