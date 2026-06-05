Türk Denizcilik Sektörü Posidonia Fuarı'nda Buluştu - Son Dakika
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Türk Denizcilik Sektörü Posidonia Fuarı'nda Buluştu

05.06.2026 11:13
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Türk denizcilik temsilcileri, Yunanistan'daki fuarda işbirliği fırsatlarını değerlendirerek sektörün gelişimini vurguladı.

Türk denizcilik sektörü temsilcileri, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Posidonia 2026 Uluslararası Denizcilik Fuarı'nda bir araya gelerek yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin 15'i Türk Milli Pavilyonu'nda olmak üzere toplam 75 şirketle katıldığı fuarda, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Başkanı Tamer Kıran, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Talha Pepe ile İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Türkiye'nin denizcilik sektöründeki gelişimini ve Türkiye-Yunanistan arasındaki işbirliği imkanlarını AA muhabirine değerlendirdi.

"Denizcilik sektörümüzle gurur duyuyoruz"

Posidonia'nın dünyanın en önemli denizcilik fuarlarından biri olduğunu belirten Büyükelçi Erciyes, Türkiye'nin bu yıl fuara rekor düzeyde katılım sağladığını ve 75 şirketle temsil edildiğini söyledi.

Bu yüksek katılımın Türkiye'nin denizcilik sektöründeki uluslararası rekabet gücünün geldiği noktayı gösterdiğini ifade eden Erciyes, "Denizcilik sektörümüzle gurur duyuyoruz." dedi.

Fuara katılan Türk firmalarının temel amacının ihracatı artırmak ve yeni iş bağlantıları kurmak olduğunu dile getiren Erciyes, Türk denizcilik sektörünün son 20 yılda önemli bir dönüşüm geçirdiğini vurguladı.

Erciyes, "Denizcilik sektörümüz hakikaten son 20 yılda çok büyük bir atılım gösterdi. Deniz ticaret filomuz son 20 yılda 6 kat büyüdü. Limanlarımız, Türkiye'nin ihracatındaki artışla birlikte bölgemizde ve dünyada önemli bir merkez haline geldi. Gemi inşasında Türkiye sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'de askeri gemilerden süper yatlara kadar her tür gemi yapılabiliyor." diye konuştu.

Fuara katılımın Türkiye'deki iş imkanlarının artırılması açısından da önem taşıdığını kaydeden Erciyes, bunun aynı zamanda Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlayacağına işaret etti.

Türk sahipli gemi filosu dünyada 11'inci sırada

İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran da Posidonia Uluslararası Denizcilik Fuarı'nın, katılım ve ürün çeşitliliği bakımından dünyanın önde gelen organizasyonlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin bu yıl 75 katılımcıyla fuarda yer aldığını hatırlatan Kıran, bunun sektör açısından sevindirici bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti.

Fuarlarda gerçekleştirilen doğrudan temasların yeni iş imkanları yarattığını bildiren Kıran, Türk heyetinin denizcilik sektörünü en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Türk denizcilik sektörünün son yıllarda kaydettiği gelişmelere de değinen Kıran, "Gemi sahipliği, tersanecilik, yan sanayi ve limancılık denizciliğin temel unsurlarıdır. Bu alanlara baktığımızda Türk sahipli gemi filosu yaklaşık 52,5 milyon deadweight ton kapasiteyle dünyada 11'inci sıraya yükselmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Kıran, Türkiye'nin gemi inşa ve denizcilik yan sanayisinde önemli ilerleme kaydettiğini, sektörün bölgesindeki en güçlü aktörlerden biri haline geldiğini dile getirdi.

Yunanistan ile işbirliği imkanları

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Pepe de Türkiye'nin fuara yoğun katılım gösterdiğini, bunun sektörün uluslararası pazardaki iddiasını ortaya koyduğunu kaydetti.

Yunan armatörlerin dünya denizciliğinde önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Pepe, Türk tersanelerinin Yunan armatörlerle uzun yıllara dayanan güçlü iş ilişkileri bulunduğunu ifade etti.

Pepe, "Yunan armatörlerin gemilerini Türk tersanelerinde tamir ediyoruz. Çok ciddi iş ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Daha fazla iş imkanı oluşturmak amacıyla burada bulunuyoruz." dedi.

İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Dinç ise Türkiye ile Yunanistan'ın aynı denizi paylaşmasının deniz ticareti ve deniz turizmi alanlarında doğal işbirliği imkanları oluşturduğunu belirtti.

Özellikle yaz aylarında Bodrum ile Yunan adaları arasında yoğun yat turizmi hareketliliği yaşandığını aktaran Dinç, Bodrum'daki yat üretim, bakım ve onarım sektörünün Yunanistan'dan gelen çok sayıda tekneye hizmet verdiğini bildirdi.

Dinç, Yunanistan'dan birçok teknenin bakım ve onarım hizmetleri için Bodrum'u tercih ettiğini, iki ülke arasında denizcilik alanındaki ekonomik işbirliğinin gelişmeye açık olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türk Denizcilik Sektörü Posidonia Fuarı'nda Buluştu - Son Dakika

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