Türk Devletleri Denetim Birliği Kuruluyor

05.05.2026 19:31
KGK, Türk Devletleri Muhasebeciler ve Bağımsız Denetçiler Birliği'nin kurulmasını açıkladı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), "Türk Devletleri Muhasebeciler ve Bağımsız Denetçiler Birliği"nin kurulması hususunda mutabakata varıldığını bildirdi.

KGK'den yapılan açıklamada, 27-30 Nisan'da KGK ev sahipliğinde Azerbaycan Denetçiler Odası heyetiyle ikili görüşmelerin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, gerçekleştirilen görüşmelerde bağımsız denetçi yetkilendirme kriterleri ve süreçleri, kalite inceleme ve gözetim metodolojileri, Türkiye Denetim Standartları (TDS) ile Uluslararası Denetim Standartları (UDS) arasındaki uyum mekanizmaları ve denetim sektörüne özgü disiplin uygulamaları gibi başlıklarda tecrübe paylaşımının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Resmi kuruluş 16 Eylül'de Bakü'de

Birliğin, üye devletlerin denetim otoritelerini aynı çatı altında bir araya getirmesi hedefine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki kurum arasında yürütülen teknik müzakereler sonucunda, 16 Eylül'de Azerbaycan Denetçiler Odasının 30. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri vesilesiyle Bakü'de, 'Türk Devletleri Muhasebeciler ve Bağımsız Denetçiler Birliği'nin resmen kurulacağı kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, söz konusu kararın kurumsal arka planına da yer verilerek, sürecin 12-13 Kasım 2025'te Bakü'de düzenlenen 1. Uluslararası Finans, Muhasebe, Denetim ve Dijitalleşme Sempozyumu'nda başladığı belirtildi. Söz konusu tarihlerde, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın bağımsız denetim otoriteleri tarafından ortak bir denetim altyapısı kurulması yönünde karara varıldığı anımsatıldı.

Sürecin, 26 Ocak'ta KGK ve Azerbaycan Denetçiler Odası arasında imzalanan mutabakat zaptı ile resmi kimlik kazandığı vurgulanan açıklamada, gerçekleştirilen son ziyaretle Birliğin kuruluşu için mutabakata varıldığı bildirildi.

KGK'nin söz konusu yapıda öncü rol üstleneceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eylül 2026'da faaliyete geçmesi planlanan Birlik aracılığıyla, finansal raporlama ve bağımsız denetim alanlarında uluslararası standartlarla uyumlu ortak terminolojiler geliştirilecek, denetçi yetkilendirmesinde karşılıklı tanıma mekanizmaları devreye alınacak, blok zinciri ve veri analitiği gibi teknolojilerin denetim süreçlerine entegrasyonu için ortak platformlar oluşturulacak, Türk dünyasındaki denetçilerin küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak ortak eğitim ve mesleki gelişim programları hayata geçirilecektir. Türkiye'nin köklü denetim mevzuatı, güçlü gözetim altyapısı ve jeopolitik gelişmelerle birlikte ülkemizin güçlü finansal bir liman olarak sahip olduğu potansiyel, İstanbul Finans Merkezi'nin artan etki alanı, bölgesel liderlik rolünün güçlenmesini sağlayacaktır."

Kaynak: AA

