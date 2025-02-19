Türk Devletleri Fintek Platformu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Devletleri Fintek Platformu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu, İstanbul'da ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.

19.02.2025 16:16
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Türk devletleri arasındaki finansal teknoloji işbirliğini güçlendirmek amacıyla geçen ekim ayında oluşturulan Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformunun ilk yönetim kurulu toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinden (TÖDEB) yapılan açıklamaya göre, Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruslan Talibov'un liderliğinde, TÖDEB Genel Merkezi'nde bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, yol haritası belirlemek, ortak projeleri şekillendirmek ve bölgesel işbirliğini derinleştirmek amacıyla önemli kararlar aldı.

Tek lisansla tüm üye ülkelerde faaliyet gösterebilmek, dijital ödeme sistemlerinin entegrasyonu, sınır ötesi para transferlerinin kolaylaştırılması, regülasyonların uyumlu hale getirilmesi ve finansal teknoloji girişimlerinin desteklenmesinin ele alındığı ilk yönetim kurulu toplantısında, üye ülkelerin finansal sistemlerini daha uyumlu hale getirmek için ortak regülasyon önerileri geliştirilmesi ve fintek sektörünü destekleyici yasal düzenlemeler oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, üye ülkeler arasında teknoloji transferinin hızlandırılması ve fintek girişimcilerinin desteklenmesi için ortak fon mekanizmaları kurulması önerildi. Her ülkenin güçlü olduğu alanlarda bilgi ve teknoloji paylaşımını artırarak, bölgesel bir inovasyon ağı oluşturulması fikri, toplantının öne çıkan başlıklarından biri olurken Türk Devletleri arasında finansal teknoloji alanında yetkin insan kaynağını artırmak ve sektörün sürdürülebilir büyümesini sağlamak amacıyla ortak eğitim programları, seminerler ve sertifikalı kurslar düzenleneceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'ne ziyaret

Toplantının ardından Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak tarafından kabul edilen heyet, görüşmede, platformun kısa ve uzun vadeli hedeflerini, bölgesel fintek ekosisteminin güçlendirilmesini ve Türk devletleri arasında finansal teknolojilerde daha kapsamlı işbirlikleri kurulmasını detaylı şekilde ele aldı.

Kaymak, Türk devletleri arasındaki ekonomik entegrasyonun finansal teknolojilerle desteklenmesinin bölge için stratejik bir adım olduğunu belirterek, platformun bölgesel rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Görüşmede ayrıca, fintek sektörünü destekleyecek politikaların geliştirilmesi, regülasyonların uyumlaştırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi gibi konular görüşüldü.

Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformunun kurulmasının, bölgesel ekonomik entegrasyon açısından stratejik bir adım olduğunu vurgulayan Ufuk Bilgetekin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu platform, aslında uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir proje. Türk devletleri olarak önce kendi içimizde güç birliği yapmalı, sonra bu gücü küresel rekabete taşımalıyız. Fintek ekosisteminde, Türkiye'nin bir bölgesel merkez haline gelmesini hedefliyoruz. 5 ülkede tek lisansla faaliyet gösterebilmek, sınır ötesi finansal işlemlerde etkin çözümler geliştirmek ve kardeş ülkelerle işbirliğimizi güçlendirmek için önemli bir adım atıyoruz. Agora Fintech Fuarı 2025'te Türk devletleri olarak bir pavilyon açarak bu gücümüzü tüm dünyaya göstereceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türk Devletleri Fintek Platformu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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