Türk Devletleri Konferansı Antalya\'da Yapıldı

Ekonomi

Antalya'da 'Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar' konulu konferans düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Antalya Valiliği ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) koordinesinde 'Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar' konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Biz kardeşlerimizle bir olmaya mecburuz. Bu bizlere tarihimizin ve kültürümüzün mecbur kıldığı bir yükümlülüktür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile dünyaya gözlerimi onun rüyaları içinde kapatacağım' cümleleri ile bizlere Türk birliğini kurmamızı vasiyet etti. Bizler de Türk birliğini kurarak dünyaya adaleti, barışı ve nizamı tekrar öğreteceğiz" dedi.

"Türk dünyası köprü görevini görecek"

Türk Devletleri Teşkilatı Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölge Başkanı Muhammed Arif Çetin de, "Neredeyse tüm sektörleri kapsayan bir oluşum olan TTF'nin Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye'ye uzanacak yeni enerji hatları Avrupa ile ticari ilişkilerin gelişmesini sağlayarak, Avrupa ve Asya arasındaki 3 trilyon dolarlık ticaret göz önüne alındığında Türk dünyası bir köprü görevi görebilecektir. Keza özel sektör temsilcilerinin de sürecin dışında kalmamaları, karşılıklı yatırım, proje ve yardım girişimleri farklı alanları kapsayacak şekilde genişletilmesine katkı sağlamaları gerekir. Türkiye'nin Türk dünyası ile dengeli ilişkiler geliştirmesi ve ortak girişimleri teşvik etmesi gerekmektedir" dedi.

Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Zekeriya Aslan, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacı Süleyman, ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, Türk Ticaret Fuarı Organizatörü Av. Aygün Aliyeva, Türk Devletleri Teşkilatı Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölge Başkanı Muhammed Arif Çetin, STK temsilcileri, Türk iş dünyası yetkilileri katıldı. - ANTALYA