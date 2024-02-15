Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Güney, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" ile "çevre ve yaşam" kategorilerinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde" ve "Gökyüzü köprüsü" fotoğraflarını oylayan Güney, "spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Taraftarın gözbebeği" karesini seçti.
"Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür" adlı fotoğrafını tercih eden Güney, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise oyunu Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.
Türk Eximbank Genel Müdürü Güney, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, AA foto muhabirleri tarafından çekilen ve özenle seçilen karelerin hepsinin çok etkileyici olduğunu ve seçim yaparken zorlandığını ifade etti.
Son Dakika › Ekonomi › Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Seçti - Son Dakika
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