Türk Eximbank, ICIEC sigortası altında ING ile 115 milyon avro tutarında fonlama anlaşması imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Eximbank, ICIEC sigortası altında ING ile 115 milyon avro tutarında fonlama anlaşması imzaladı

Türk Eximbank, ICIEC sigortası altında ING ile 115 milyon avro tutarında fonlama anlaşması imzaladı

Türk Eximbank, ICIEC sigortası altında ING ile 115 milyon avro tutarında, toplam 5 yıl vadeli fonlama anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Türk ihracatçılarının yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarına destek sağlanacak. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türk Eximbank ile İslam Kalkınma Bankası grubu arasındaki işbirliğinin gelişmeye devam ettiğini belirtti. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz ise ihracatçıların finansman ihtiyaçlarına yönelik desteklerini sürdürdüklerini vurguladı. ICIEC Üst Yöneticisi Oussama Kaissi ise anlaşmanın ICIEC üyesi ülkelerin ihracat kapasitelerini artırma taahhüdünü yansıttığını ifade etti.

10.05.2024 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Eximbank, The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) sigortası altında ING ile 115 milyon avro tutarında, toplam 5 yıl vadeli fonlama anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank, İslami kurallara uygun çok taraflı sigorta şirketi ve İslam Kalkınma Bankasının (IsDB) bir yan kuruluşu olan ICIEC sigortası altında ING ile 115 milyon avroluk anlaşmaya imza attı.

ICIEC'in sigortası altında sağlanan kredi kapsamında Türk ihracatçılarının yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destek sağlanacak.

"İhracatçılarımızın finansman ihtiyacına destek olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türk Eximbank ile İslam Kalkınma Bankası grubu arasında devam eden işbirliğinin gelişmeye devam ettiğini bildirdi.

Güney, ING ve ICIEC ile gerçekleştirilen bu anlaşmayla Türk ihracatçıların finansman ihtiyacına ve Türkiye'nin ekonomisine destek olmaya devam ettiklerini anlattı.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz de ihracatçıların finansman ihtiyacına yönelik desteklerini sürdürerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı önceliklendirdiklerini vurguladı.

Gökgöz, "İhracatçılarımızın büyümesine katkı sağlamak ve Türkiye ihracatını desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ICIEC Üst Yöneticisi (CEO) Oussama Kaissi ise bu anlaşmanın, ICIEC üyesi ülkelerinin ihracat kapasitelerini artırarak ekonomik büyümeyi teşvik etme konusundaki taahhüdünü gösterdiğini belirterek, paydaşlarının İslami finans çözümlerinden yararlanma konusundaki kararlılığını yansıttığını anlattı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Eximbank, ICIEC sigortası altında ING ile 115 milyon avro tutarında fonlama anlaşması imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
12:25 Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 14:34:33. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Eximbank, ICIEC sigortası altında ING ile 115 milyon avro tutarında fonlama anlaşması imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement