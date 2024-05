Türk Eximbank, ICIEC sigortası altında ING ile 115 milyon avro tutarında fonlama anlaşması imzaladı

Ekonomi

Türk Eximbank, The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) sigortası altında ING ile 115 milyon avro tutarında, toplam 5 yıl vadeli fonlama anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank, İslami kurallara uygun çok taraflı sigorta şirketi ve İslam Kalkınma Bankasının (IsDB) bir yan kuruluşu olan ICIEC sigortası altında ING ile 115 milyon avroluk anlaşmaya imza attı.

ICIEC'in sigortası altında sağlanan kredi kapsamında Türk ihracatçılarının yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destek sağlanacak.

"İhracatçılarımızın finansman ihtiyacına destek olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türk Eximbank ile İslam Kalkınma Bankası grubu arasında devam eden işbirliğinin gelişmeye devam ettiğini bildirdi.

Güney, ING ve ICIEC ile gerçekleştirilen bu anlaşmayla Türk ihracatçıların finansman ihtiyacına ve Türkiye'nin ekonomisine destek olmaya devam ettiklerini anlattı.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz de ihracatçıların finansman ihtiyacına yönelik desteklerini sürdürerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı önceliklendirdiklerini vurguladı.

Gökgöz, "İhracatçılarımızın büyümesine katkı sağlamak ve Türkiye ihracatını desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ICIEC Üst Yöneticisi (CEO) Oussama Kaissi ise bu anlaşmanın, ICIEC üyesi ülkelerinin ihracat kapasitelerini artırarak ekonomik büyümeyi teşvik etme konusundaki taahhüdünü gösterdiğini belirterek, paydaşlarının İslami finans çözümlerinden yararlanma konusundaki kararlılığını yansıttığını anlattı.